وزير الطاقة يبحث مع نظيره التايلندي تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون للحد من آثار الانبعاثات

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، في الرياض، اليوم، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الطاقة في مملكة تايلند؛ سوبتانابونغ بنميشا، والوفد المرافق له.

وتم في الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، في مجالات الطاقة، ومنها تكرير البترول، والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، بالإضافة إلى تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون للحد من آثار الانبعاثات، بما يحقق مصالحهما المشتركة،

كما تناول الاجتماع الفرص المتاحة في مملكة تايلند في مجالي الطاقة والبتروكيميائيات، بالإضافة إلى سبل التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.​