توقعات بوصول صادرات الحبوب الأوكرانية إلى مليوني طن خلال شهر

قال رومان سلاستون المدير العام لنادي الأعمال الزراعية الأوكرانية هاتفيا إن الثلاثة موانئ المدرجة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الجديد لديها القدرة على شحن من 3 إلى 4 ملايين طن من الحبوب شهريا.

ونقلت "بلومبيرج" عن سلاستون القول إنه من المحتمل أن يصل حجم الصادرات خلال شهرين مليوني طن.

وأضاف أنه إذا شنت روسيا هجمات أخرى، وخاصة إذا تم استهداف السفن أو منشآت الحبوب، يمكن أن تتوقف هذه الترتيبات.

وأوضح أن رغبة ملاك السفن في العودة بسفنهم إلى الموانئ تعد عاملا حاسما في تعافي الصادرات الأوكرانية.

وأشار إلى أن أول سفن محملة بالحبوب قد تغادر أوكرانيا هذا الأسبوع أو الاسبوع المقبل.