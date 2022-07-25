الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية أسبوع نتائج الشركات

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لاجتماع بشأن السياسة النقدية يعقده البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع وظهور نتائج من بعض كبريات الشركات لتقييم تأثير ارتفاع الدولار وزيادة التضخم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.64 نقطة، أي 0.16 بالمئة، إلى 31950.93 نقطة عند الفتح.

واستهل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول على ارتفاع أيضا بواقع 4.09 نقطة، أي 0.10 بالمئة، إلى 3965.72 نقطة. ولم يكن المؤشر ناسداك المجمع بأقل حظا من سابقيه، إذ صعد هو الآخر 3.85 نقطة، توازي 0.03 بالمئة، إلى 11837.96 نقطة.