أسهم أوروبا تتراجع وسط مخاوف بشأن النمو

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين فيما يقيم المستثمرون مجموعة كبيرة من أرباح الشركات وسط مخاوف بشأن النمو، مع التركيز على اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش وسط خسائر واسعة النطاق يقودها منتجو النفط مع انخفاض أسعار الخام، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتراجعت شركة المعدات الطبية الهولندي فيليبس 9.8 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض أسوأ من المتوقع في الأرباح الأساسية للربع الثاني مشيرة إلى نقص الإمدادات وعمليات الإغلاق في الصين.

وبعد أن أظهر مسح الأسبوع الماضي تراجع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو بشكل غير متوقع في يوليو، أظهر مسح منفصل أن عددا من الشركات الصناعية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، يخفض الإنتاج كرد فعل لارتفاع أسعار الطاقة.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات معنويات الأعمال في ألمانيا في يوليو تموز التي يصدرها معهد إيفو اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 90.2 من 92.3 في يونيو.