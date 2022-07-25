أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة انها واستناداً للمادة (٩٠) من نظام الشركات استلمت خطاباً من عدد من المساهمين يملكون أكثر من (5%) من رأسمال الشركة يطلبون فيه عقد جمعية عامة عادية للتصويت على عزل إثنين من أعضاء مجلس الإدارة الحالي وهم:
الاستاذ / إبراهيم عبدالكريم المعيوف (غير تنفيذي)
والاستاذ/ ساري إبراهيم المعيوف (غير تنفيذي)
هذا وستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح والإعلان عنها لاحقاً.
مساهمون يملكون أكثر من 5% في "ثمار" يطلبون عقد اجتماع لعزل إثنين من أعضاء مجلس الإدارة
أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة انها واستناداً للمادة (٩٠) من نظام الشركات استلمت خطاباً من عدد من المساهمين يملكون أكثر من (5%) من رأسمال الشركة يطلبون فيه عقد جمعية عامة عادية للتصويت على عزل إثنين من أعضاء مجلس الإدارة الحالي وهم:
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