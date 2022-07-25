تراجع واسع النطاق في البورصات الآسيوية في ظل تعاملات حذرة

تراجعت أغلب البورصات الآسيوية في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي اليوم الإثنين بعد تراجع واسع للأسهم الأمريكية في تعاملات يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي على خلفية المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسة النقدية.

وظل المتعاملون في البورصات الآسيوية حذرين اليوم، وفضلوا السعي وراء جني بعض الأرباح قبل صدور قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، في ظل توقعات بارتفاع جديد للفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة الأسترالية اليوم، بنسبة طفيفة، في تعاملات متقلبة بعد ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم لتستمر في التراجع لليوم الثاني على التوالي. حيث ظل المؤشر الرئيسي إس أند بي/أيه.إس.إكس 200 أقل من مستوى 6800 نقطة، بعد الأداء السلبي للأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي، نتيجة الأداء السيئ لأسهم التكنولوجيا بشكل أساسي.

وتراجع إس أند بي/أيه.إس.إكس 200 الرئيسي بمقدار 13.30 نقطة أي بنسبة 0.20% إلى 6778.20 نقطة، بعد أن ارتفع خلال التعاملات إلى 6803 نقاط.

وتراجع مؤشر "أول أوردينريز" الأوسع نطاقا بمقدار 15.90 نقطة أي بنسبة 0.23% إلى 6995.90 نقطة. وكانت الأسهم الأسترالية قد تراجعت بنسبة طفيفة في ختام تعاملات يوم الجمعة.

وفي طوكيو تراجعت الأسهم اليابانية اليوم بنسبة كبيرة، لتنهي 7 جلسات من الارتفاع المطرد، حيث تراجع مؤشر نيكي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية إلى أقل من 27700 نقطة في بعض أوقات التداول.

وتراجع مؤشر نيكي 225 في ختام جلسة التعاملات الصباحية بمقدار 203.94 نقطة أي بنسبة 0.73% إلى 27710.72 نقطة، بعد أن تراجع إلى 27663.16 نقطة في وقت سابق من التعاملات.

في الوقت نفسه تراجعت بورصات نيوزيلندا والصين وهونج كونج وماليزيا وتايوان بما بين 0.2% و0.7% لكل واحدة منها، في حين ارتفعت بورصات كوريا الجنوبية وسنغافورة وإندونيسيا بما بين 0.1% و0.6%.