أمريكا تستضيف اجتماعا لمسؤولي التجارة والاقتصاد في دول المحيطين الهندي والهادي

تستضيف الولايات المتحدة اجتماعا افتراضيا يوم الثلاثاء لمسؤولين يمثلون 14 دولة انضمت إلى "الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي" مع سعي واشنطن لتوسيع مشاركتها مع آسيا.

وتستضيف الاجتماع الوزاري الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ووزيرة التجارة جينا ريموندو وذلك حسبما أعلن مكتبيهما في بيان يوم الأحد.

وكان الرئيس جو بايدن قد طرح الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي في مايو خلال زيارة لطوكيو بهدف استخدامه كوسيلة لرفع المعايير البيئية والعمالية وغيرها في جميع أنحاء آسيا.

ويضم الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي بالإضافة إلى الولايات المتحدة أستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

وبحسب (رويترز) قال البيان إن الموضوعات المطروحة للنقاش في اجتماع الثلاثاء تشمل التجارة وسلاسل التوريد والطاقة النظيفة والبنية التحتية والضرائب ومكافحة الفساد.