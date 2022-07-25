«المحاسبين» توقف 4 مكاتب لمخالفتها نظام المراجعة

أوقفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أربعة مكاتب محاسبة خلال العام الماضي 2021، لمخالفتها أحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية التي أصدرتها الهيئة.وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد المغامس الرئيس التنفيذي للهيئة، أن بعض المكاتب المحاسبية التي جرى إيقافها كانت بسبب بلاغات وردت من قبل هيئة السوق المالية لمخالفتها الأنظمة، حيث تم التحقيق وفحص أوراق عملها وتبين مخالفتها للمعايير المهنية، فيما أوقفت المكاتب الأخرى لمخالفتهم لأحكام معايير الرقابة النوعية وعدم الالتزام بمتطلبات الجودة، وفقا لبرنامج جودة الأداء المهني.ووفقا لبيانات رسمية، فقد عملت الهيئة على فحص البيانات الدورية المقدمة من قبل 215 مكتب محاسبة، حيث تم إقفال أربعة مكاتب، فيما عملت على إحالة المكاتب التي لم تقم بتزويد الهيئة ببيانات إلى لجنة مراقبة جودة الأداء المهني لاتخاذ الإجراء المناسب، مشيرة إلى تراجع أعداد مكاتب المحاسبة من 223 إلى 219 مكتب بنهاية العام الماضي 2021.ويأتي هذا الأمر بعد أن ألزمت الهيئة مكاتب المحاسبة بتزويدها خلال فترة لا تزيد على 120 يوما من تاريخ نهاية العام المالي للمكتب بالبيانات والمعلومات، التي تمكن المسؤولين عن تنفيذ البرنامج من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسبة وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكاتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرةوأوضحت البيانات، تنفيذ 72 زيارة لمكاتب المحاسبة، وذلك حسب تقرير المخاطر للتأكد من التزام المكاتب بالتدابير الوقائية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.وبحسب البيانات، فقد أسهمت الهيئة بشكل كبير في تمكين ودعم القطاع الاقتصادي في المملكة، حيث شهدت مهنة المحاسبة والمراجعة العددي من التطورات والتغيرات الملحوظة وكثير من الإنجازات.كما عملت الهيئة على اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية بما يتوافق مع البيئة النظامية بالمملكة لتكمل منظومة التحول إلى مجموعة المعايير الدولية، إضافة إلى عمل الهيئة على مواصلة جهودها المستمرة لتحقيق تطلعاتها، إذ تم تحقيق عديد من المنجزات العامة وأثمرت في زيادة أعداد المرخصين بمزاولة المهنة، وذلك تماشيا مع تنامي عدد الشركات وحاجة المنشأة إلى محاسبين قانونيين