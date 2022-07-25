ضغوط بيع توقف وصول الأسهم السعودية إلى مستويات 12 ألف نقطة .. والسيولة عند 5.1 مليار ريال

أنهت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع يومية منذ ثلاثة أشهر لتغلق عند 11975 نقطة فاقدة 12 نقطة بنحو 0.11 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.17 في المائة.وعجزت السوق عن تجاوز 12 ألف نقطة بعدما استطاعت الوصول إليها أثناء الجلسة. وتعرضت الأسهم لضغوط بيع أفقدتها مكاسبها لتغلق في المنطقة الحمراء على الرغم من ارتفاع معظم القطاعات، فيما شكل تراجع قطاعي "المصارف" و"المواد الأساسية" عبئا لم تستطع بقية القطاعات مواجهته. وأظهرت السوق ضعفا في الأداء في الجلسات الثلاث الأخيرة لا ترجح قدرتها في الوضع الحالي على مواصلة الارتفاع، ما يجعل الاتجاه الإيجابي للفترة القليلة الماضية مهددا بالانتهاء، ما لم تظهر معطيات محفزة للسوق توصلها لمستويات تفوق 12 ألف نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11982 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 12052 نقطة رابحا 0.54 في المائة، بينما الأدنى عند 11955 نقطة فاقدا 0.3 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 11975 نقطة فاقدا 12 نقطة بنحو 0.11 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 496 مليون ريال لتصل إلى 5.1 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 14 مليون سهم لتصل إلى 153 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 6 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 312 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 2.2 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 0.5 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 0.3 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 2 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 1.1 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 19 في المائة بقيمة 960 مليون ريال، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 6 في المائة بقيمة 333 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سلامة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 12.80 ريال، يليه سهم "النايفات" بنحو 9.8 في المائة، ليغلق عند 27.20 ريال، وحل ثالثا سهم "أملاك" بنحو 6.4 في المائة ليغلق عند 18.70 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المتحدة للتأمين" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 15.98 ريال، يليه سهم "أكوا باور" بنحو 2.9 في المائة، ليغلق عند 169 ريالا، وحل ثالثا سهم "سدافكو" بنحو 2.8 في المائة، ليغلق عند 157 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 407 ملايين ريال، يليه سهم "بحر العرب" بقيمة 213 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "دار الأركان" بقيمة 200 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية