ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. و«المصرية» تنهي سلسلة مكاسب استمرت 7 أيام

ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس، بينما أنهت السوق المصرية سلسلة مكاسب دامت سبعة أيام مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي. واستقرت أسعار النفط الأمريكي الجمعة دون 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل)، بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه سيسمح لشركات روسية مملوكة للدولة بشحن النفط لدول ثالثة بموجب تعديل للعقوبات التي وافقت عليها الدول الأعضاء في التكتل الأسبوع الماضي.زاد المؤشر الرئيس في قطر 0.3 في المائة إلى 12751 نقطة، مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة مدعوما بقفزة 3.4 في المائة لسهم بنك قطر الدولي الإسلامي. وارتفع مؤشر البحرين 0.7 في المائة إلى 1886 نقطة. وصعد قطاع المال 0.62 في المائة، مع ارتفاع سهم البحرين الأهلي المتحد 1.87 في المائة، وجي إف إتش 2.79 في المائة، وزاد قطاع المواد الأساسية 0.19 في المائة، بدعم سهم "ألبا" 0.19 في المائة.وتراجع مؤشر الكويت 0.29 في المائة إلى 8547 نقطة، وانخفضت ثمانية قطاعات في مقدمتها المنافع بنحو 1.48 في المائة، بينما ارتفعت أربعة قطاعات بصدارة التكنولوجيا بنحو 2.58 في المائة، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيدا.وتصدر الأسهم المرتفعة "آبار" بنحو 10.29 في المائة، بينما تصدر المتراجعة سهم "عقار" بنحو 5.81 في المائة.وارتفع مؤشر مسقط 0.6 في المائة إلى 4318 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3.97 مليون ريال بانخفاض بلغ 11 في المائة.وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة وأنهى سلسلة مكاسب دامت سبعة أيام مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 1.9 في المائة.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافيا بلغ نحو 21.05 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء مسجلين صافيا بلغ 2.61 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافيا بلغ 23.66 مليون جنيه.وأظهر استطلاع لـ"رويترز"، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بوتيرة مستقرة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ومع تراجع التضخم تدريجيا من مستواه الحالي في خانة العشرات وانخفاض قيمة الجنيه على المدى القريب.