وتصدر الأسهم المرتفعة "نسيج للتقنية" بنحو 12 في المائة ليغلق عند 95 ريالا، يليه "الحاسوب" بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 241 ريالا، وحل ثالثا "جاز" بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 73.90 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "كير" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 60.30 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 265 ريالا، وحل ثالثا "بنان" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 51.70 ريال.
السوق الموازية تضيف 95 نقطة بتداولات قيمتها 27 مليون ريال
وتصدر الأسهم المرتفعة "نسيج للتقنية" بنحو 12 في المائة ليغلق عند 95 ريالا، يليه "الحاسوب" بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 241 ريالا، وحل ثالثا "جاز" بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 73.90 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "كير" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 60.30 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 265 ريالا، وحل ثالثا "بنان" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 51.70 ريال.
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