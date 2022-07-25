السوق الموازية تضيف 95 نقطة بتداولات قيمتها 27 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 95 نقطة بنحو 0.46 في المائة لتغلق عند 21056 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 32 في المائة بنحو 13 مليون ريال لتصل إلى 27 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 33 في المائة بنحو 254 ألف سهم لتصل إلى 524 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 5 في المائة بنحو 127 صفقة لتصل إلى 2.5 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "نسيج للتقنية" بنحو 12 في المائة ليغلق عند 95 ريالا، يليه "الحاسوب" بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 241 ريالا، وحل ثالثا "جاز" بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 73.90 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "كير" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 60.30 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 265 ريالا، وحل ثالثا "بنان" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 51.70 ريال.