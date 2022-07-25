مخاوف المعروض تزيد الرهانات على زيادة حفر الآبار النفطية 15 % خلال 2023

توقع محللون نفطيون استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري مع استمرار المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتداعياته القوية على الطلب العالمي على النفط الخام والوقود مقابل تصاعد حالة شح الإمدادات النفطية بسبب الحرب.وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن أنظار السوق تتجه إلى الاجتماع المقبل لوزراء الطاقة في مجموعة "أوبك +" مطلع آب (أغسطس) المقبل لتحديد مستوى الإمدادات لأيلول (سبتمبر) بعد توزيع زيادة أيلول (سبتمبر) على شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) في قرار سابق للمجموعة.وأشار محللون إلى أن حالة القلق بشأن عدم كفاية إمدادات الطاقة تفوق في تأثيراتها المخاوف المتعلقة بالركود، لافتين إلى أن أكبر شركات خدمات الطاقة الأمريكية وعلى رأسها "شلمبرجير" أعلنت تسجيل أكبر قفزة في الطلب على خدماتها منذ أكثر من عقد، كما شددت على أن الاتجاه الصعودي في التنقيب عن النفط الخام محصن من الانكماش الاقتصادي، وقد يستمر أعواما طويلة مقبلة.وفى هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة كيو إتش أيه" لخدمات الطاقة، إن مخاوف الركود العالمي قائمة بقوة في السوق النفطية، وفى المقابل نجد المخاوف من شح الإمدادات النفطية، ما يعني استمرار حالة عدم اليقين وتوالي التقلبات السعرية نتيجة التأثير المتضاد لعوامل قوية على تحركات أسعار النفط الخام في الأسواق.ولفت إلى توقعات شركة "شلمبرجير"، التي رصدت حالة من الفصل بين عمليات التنقيب والإنتاج وتقلب الطلب على المدى القريب، معتبرة أن هذا يؤدي إلى نمو مرن لنشاط النفط والغاز العالمي في العام الجاري 2022 وما بعده، حيث يقوم مستكشفو النفط بتوسيع نطاق البحث عن النفط الخام في البر والبحر في كل ركن من أركان الكرة الأرضية تقريبا، حيث يتجاهل مستكشفو النفط مخاوف الركود عمليا.أما دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة تكنيك جروب الدولية، فيرى أن جهود تنشيط الاستثمار في القطاع النفطي تتسارع لتلبية الطلب العالمي مدفوعة من ارتفاع أسعار كل موارد الطاقة، مشيرا إلى توقعات صادرة عن مجموعة "سيتي جروب" تؤكد أن فرص تراجع أسعار النفط محدودة، ما يدعم عملية الاستثمارات وتدوير رؤوس الأموال.ولفت أيضا إلى توقعات أخرى لشركة إيفركور آي إس آي" ترجح أن ينمو إنفاق شركات النفط حول العالم 22 في المائة هذا العام إلى 450 مليار دولار، ليكون خامس أكبر نمو سنوي منذ 1985 معتبرا أن العزلة المتزايدة لقوة النفط الروسية تحفز النشاط في مناطق أخرى غنية بالنفط الخام حول العالم.من ناحيته، يؤكد بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، أن تقارير دولية تتوقع أن يزيد المشغلون في جميع أنحاء العالم عدد الآبار المحفورة في العام المقبل 15 المائة مقارنة بالعام الجاري، ولا سيما وأن الآن يتم إعادة رسم خريطة الطاقة في العالم حيث أصبحت الصناعة متشابكة في جميع مصارها، بحسب ما رصدته شركة وود ماكينزي في أحدث تقاريرها.وتوضح، أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة أفريكان ليدرشيب الدولية، أن التقلبات السعرية ستستمر، لكنها ستظل محدودة، إذ إن البيئة الحالية المرتفعة للأسعار وأزمة الطاقة تعزز حجم الاستثمارات في القطاع.وأكدت أن عملية تبديل الموردين في أوروبا تحديدا ستسهم في جعل السباق الدولي يشتد في مجال جذب استثمارات منسقة في الحفر ومصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون لعقود مقبلة.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار النفط الجمعة 22 تموز (يوليو)، مع ضعف توقعات الطلب العالمي، فضلا عن استئناف إنتاج بعض النفط الخام الليبي.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار إلى 102.84 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.08 دولار إلى 95.27 دولار للبرميل.في نهاية التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أيلول (سبتمبر) 1.7 في المائة، أو بنحو 1.65 دولار إلى 94.70 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية 0.1 في المائة.وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول (سبتمبر) 0.6 في المائة، أو بنحو 66 سنتا إلى 103.20 دولار للبرميل، وحقق مكاسب هذا الأسبوع 0.2 في المائة، .وكشفت بيانات الجمعة أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو.وبينما أثرت إشارات ضعف الطلب الأمريكي في أسعار النفط ودفعت العقود القياسية إلى الانخفاض بنحو 3 في المائة، في الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة في الحفاظ على انتعاش السوق. لكن المخاوف المرتبطة بالإمدادات انحسرت قليلا بعد استئناف ليبيا الإنتاج في عدة حقول نفطية هذا الأسبوع.ومن جانب آخر، ذكر تقرير شركة بيكر هيوز الأمريكية لأنشطة الحفر، أن إجمالي عدد أجهزة الحفر النشطة في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 2 هذا الأسبوع، حيث ارتفع إجمالي عدد الحفارات إلى 758 هذا الأسبوع، بزيادة 267 منصة عن عدد الحفارات هذه المرة في 2021.وأشار التقرير إلى بقاء منصات النفط في الولايات المتحدة دون تغيير هذا الأسبوع عند 599، وارتفعت منصات الغاز بمقدار 2 إلى 155، وبقيت منصات متنوعة على حالها عند 4.ولفت التقرير إلى انخفاض عدد الحفارات في حوض بيرميان 1 إلى 349 هذا الأسبوع، حيث زاد عدد الحفارات في إيجل فورد بنسبة 1 إلى 70 وارتفعت منصات النفط والغاز في بيرميان 107 حيث كانت هذه المرة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى انخفاض إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 11.9 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 15 تموز (يوليو) بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق.