16.3 مليون ريال تكلفة إدارة الحكام لـ 240 مباراة في الدوري السعودي

كلف إحضار 45 طاقما أجنبيا لإدارة 70 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مبلغ 12.250 مليون ريال، فيما التزم الاتحاد السعودي لكرة القدم بدفع مبلغ 4.080 مليون ريال لعدد 21 طاقما محليا أداروا 170 مباراة بخلاف الرواتب.وبلغ إجمالي تكلفة الطواقم التحكيمية لـ240 مباراة في المسابقة 16.33 مليون ريال، 75 في المائة من الإجمالي صرف على الطواقم الأجنبية، وما يعادل سبعة أضعاف ما دفع للطواقم المحلية، حيث إن إجمالي المبالغ المدفوعة لجلب 45 طاقما لإدارة 70 مباراة يكفي لإدارة الطواقم المحلية لـ510 مباريات "أكثر من مباريات موسمين".وتبلغ تكلفة إحضار الطاقم الأجنبي 175 ألف ريال، يضاف إليها 44 ألف ريال إذا تم طلب حكمين أجنبيين لتقنية الفيديو الـVAR، ويصبح الإجمالي 219 ألف ريال.في المقابل، تبلغ تكلفة الطاقم المحلي 24 ألف ريال للمباراة الواحدة، حيث يتسلم حكم الساحة مبلغ ستة آلاف، خمسة آلاف للحكم المساعد، وأربعة آلاف لحكم الـVAR.كما يصرف الاتحاد السعودي شهريا مبلغ سبعة آلاف ريال لكل حكم على شكل رواتب شهرية مقطوعة لـ51 حكما في الموسم، بلغ إجماليها 3.927 مليون ريال مدة 11 شهرا، انطلقت في آب (أغسطس) 2021 وانتهت في حزيران (يونيو) 2022.ويعد محمد الهويش أكثر حكام المسابقة إدارة للمباريات بـ18 مباراة، ثم خالد الطريس، ماجد الشمراني (17 مباراة)، فيصل البلوي (16)، سلطان الحربي، سامي الجريس (14)، شكري الحنفوش (11)، أحمد الرميخاني (8)، محمد القرني، خالد صلوي، ومحمد الإسماعيل (7)، تركي الخضير (6)، عبدالله الحربي (5)، محمد الحربي، عبدالله الشهري، رائد الزهراني، ومحمد البريدي (4)، خالد الجهني (3)، سلطان الصغير (مباراتين)، وعبدالله العودان، وسلطان العقيري (مباراة واحدة).