3 أشهر من التفشي حولت جدري القرود إلى حالة طوارئ صحية عالمية

أعلنت الولايات المتحدة اليوم أنها واثقة بأنه يمكن "القضاء" على جدري القردة في البلاد عبر تسريع طرح اللقاحات والعلاج لمكافحة انتشار الفيروس.

واكتُشفت الزيادة غير العاديّة في حالات الإصابة بجدري القردة في أوائل مايو خارج بلدان وسط وغرب إفريقيا حيث يتوطّن الفيروس عادةً، وقد انتشر مذّاك في كلّ أنحاء العالم وشكّلت أوروبا بؤرته.

وقال أشيش جا، منسّق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية، "أعتقد أنه يمكن احتواء جدري القردة تماماً".

وأضاف جا "لقد تصّرفنا بسرعة"، رداً على اتهام إدارة الرئيس جو بايدن بأنها لم تكن مستعدة عندما بدأت الحالات الأولى بالظهور في الولايات الأميركية قبل أكثر من شهرين.

وأشار إلى أن واشنطن اعتمدت استجابة مكثّفة "بشكل كبير جداً"، بما في ذلك الحصول على حوالى 800 ألف جرعة لقاح من الدنمارك، منذ تفشّي المرض في الولايات المتحدة في أيار/مايو، عندما كانت مخزونات لقاح جدري القردة محدودة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن تفشي مرض جدري القردة يمثّل حالة طوارئ صحية عالمية، بعدما اصاب نحو 17 ألف شخص في 74 دولة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي أمس "قرّرتُ إعلان حال طوارئ صحّية عامّة تثير قلقًا دوليًا" في مواجهة جدري القردة، موضحًا أنّ الخطر في العالم معتدل نسبيًا، باستثناء أوروبا حيث يُعتبر مرتفعًا. وهي المرّة السابعة فقط التي تُعلن فيها منظّمة الصحّة العالميّة هذا المستوى من التنبيه.

متى كانت الشرارة الأولى للتفشي؟

منذ مطلع مايو، عندما اكتُشِف خارج البلدان الإفريقيّة حيث يستوطن، أصاب المرض أكثر من 16836 شخصًا في 74 بلدًا، وفق تعداد للمراكز الأميركيّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) حتّى 22 يوليو.

في أوّل اجتماع عُقد في 23 يونيو، أوصت غالبيّة الخبراء بألا تُعلن منظّمة الصحّة حال طوارئ صحّية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وكتب أستاذ قانون الصحّة الأميركي ومدير مركز منظّمة الصحّة العالميّة لقانون الصحّة لورنس غوستن مساء الجمعة على تويتر "جدري القردة خرج عن السيطرة ولا يوجد سبب قانوني أو علمي أو صحّي لعدم إعلان حال طوارئ صحّية عامّة دولية".

إعلان حالة الطوارئ الصحية

تعد "حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا" أعلى مستوى تأهب على مقياس منظمة الصحة العالمية في تعاملها مع تفشي مرض ما على مستوى العالم.

وتعرّف "حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا" في هذه القواعد بأنها "حدث استثنائي يتم تحديد أنه يشكّل خطر صحة عامة بالنسبة لدول أخرى عبر الانتشار الدولي للمرض ويستدعي في نهاية المطاف استجابة دولية منسقة".

ويدل التعريف على أن الوضع خطير ومفاجئ وغير معهود أو متوقع ويحمل تداعيات على الصحة العامة تتجاوز حدود البلد المتأثر وقد يستدعي تحرّكا دوليا فوريا.

ويترأس جان-ماري أوكو بيلي اللجنة المكونة من 16 عضوا المعنية بجدري القردة، وهو من جمهورية الكونغو الديموقراطية وكان مديرا لقسم التحصين واللقاحات في المنظمة.

وتضم اللجنة علماء الفيروسات وأختصاصيي اللقاحات وعلماء الأوبئة والخبراء في مكافحة الأمراض الرئيسية.

ويشارك في رئاستها نيكولا لو، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة وطب الصحة العامة من جامعة برن.

والأعضاء الـ14 الآخرون هم من مؤسسات في البرازيل وبريطانيا واليابان والمغرب ونيجيريا وروسيا والسنغال وسويسرا وتايلاند والولايات المتحدة.

ويشارك في الاجتماعات ثمانية مستشارين من كندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة.



جدري القرود.. الإعلان السابع

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن "حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا" ست مرات سابقة:

-- 2009: انفلونزا الخنازير H1N1

تم اكتشاف الوباء لأول مرة في المكسيك ثم انتشر بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبقية العالم.

-- أيار/مايو 2014: فيروس شلل الأطفال

أُعلن بعد ارتفاع حالات شلل الأطفال البري وفيروس شلل الأطفال المنتشر المشتق من اللقاح. يعتبر شلل الأطفال حالة الطوارئ الوحيدة التي لا تزال قائمة، إلى جانب كوفيد.

-- آب/أغسطس 2014: إيبولا

تفشى المرض في غرب إفريقيا وانتشر إلى أوروبا والولايات المتحدة.

-- شباط/فبراير 2016: فيروس زيكا

بدأ الوباء في البرازيل وأثر بشدة على الأميركيتين. وهو حالة الطوارئ الوحيدة الخاصة بفيروس ينقله البعوض.

-- تموز/يوليو 2019: إيبولا

أعلنت المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الخاصة بإيبولا خلال فترة تفشي المرض في كيفو شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

-- كانون الثاني/يناير 2020: كوفيد-19

أُعلن عندما كان هناك أقل من 100 حالة بدون وفيات خارج الصين، منشأ الفيروس.

- إحباطات كوفيد-19 - جاء إعلان "حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا" المرتبطة بكوفيد-19 بعد الاجتماع الثالث للجنة الطوارئ بشأن انتشار الفيروس. وخلصت اجتماعات في 22 و23 كانون الثاني/يناير 2020 الى أن تفشي المرض لا يشكل حالة طوارئ صحية.

وعلى الرغم من الإعلان، لم يصف تيدروس الوضع المتدهور بسرعة بأنه جائحة إلا بعد 11 آذار/مارس، ما دفع العديد من البلدان إلى دق ناقوس الخطر.

ولا تزال الاستجابة العالمية البطيئة تثير القلق في أروقة منظمة الصحة العالمية وتطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان نظام "حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا" بموجب اللوائح الصحية الدولية يحقق الهدف المرجو منه.

وبحلول 11 مارس، ارتفع عدد الحالات خارج الصين وأصيب أكثر من 118,000 شخص بالمرض في 114 دولة وفقد 4291 شخصا حياتهم بعد قفزة في الوفيات في إيطاليا وإيران.

وقال مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل راين في الذكرى الثانية لإعلان الوباء "التحذير في كانون الثاني/يناير كان أكثر أهمية بكثير من الإعلان في مارس". وأضاف "لم يستمع الناس. كنا نقرع الجرس ولم يتحرك الناس".

الشرائح المعرضة للإصابة

يُعتبر جدري القردة الذي اكتُشف لدى البشر عام 1970، أقلّ خطورة وعدوى من الجدري الذي تمّ القضاء عليه عام 1980.

في معظم الحالات، يكون المرضى رجال يمارسون الجنس مع رجال، ومن فئة الشباب نسبيًا، ويعيشون بشكل رئيسي في المدن، وفقًا لمنظّمة الصحّة العالميّة.

وأكّدت دراسة نُشرت الخميس في مجلّة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين"، هي الأكبر عن هذا الموضوع وتستند إلى بيانات من 16 دولة مختلفة، أنّ الغالبيّة العظمى (95%) من الحالات الحديثة تمّ نقلها أثناء اتّصال جنسي وأنّ 98% من الحالات سُجّلت لدى رجال مثليّين وثنائيّي الجنس.

اللقاح

وقالت وكالة الأدوية الأوروبّية إنّها وافقت على استخدام لقاح للجدري البشريّ، وتوسيع استخدامه ضدّ انتشار مرض جدري القردة. وبات هذا اللقاح مستخدمًا لهذا الغرض في كثير من البلدان، بما في ذلك فرنسا.

وحصل اللقاح "إيمفانكس" الذي تنتجه شركة "بافارين نورديك" الدنماركيّة على مصادقة الاتحاد الأوروبي في العام 2013 لاستخدامه لمكافحة الجدري.

وتوصي منظّمة الصحّة العالميّة بتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وأفراد طواقم الرعاية الصحّية الذين هم على تماس مع المرض.

في نيويورك، تلقّى آلاف الأشخاص اللقاح حتّى الآن.

ويجري تسويق هذا اللقاح تحت اسم "جينيوس" في الولايات المتحدة، بينما يُطلق عليه في أوروبا اسم "إيمفانيكس".

