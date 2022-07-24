الأسهم السعودية تتراجع بشكل طفيف وسط تداولات 5.1 مليار ريال

أنهت الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم على تراجع طفيف بعد سلسلة من المكاسب حققتها خلال تعاملات الاسبوع الماضي، ويأتي تراجع السوق بضغط من قطاع البنوك وكذلك قطاع المرافق العامة.

وبنهاية جلسة اليوم تراجع المؤشر العام 13 نقطة أو ما يعادل 0.1 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11975 نقطة وسط سيولة 5.1 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم بحر العرب وكذلك دار الأركان، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 152.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 311.6 ألف صفقة.

وكان الاكثر ضغطا على حركة المؤشر العام، قطاع البنوك وبقيادة سهم مصرف الراجحي المتراجع 0.9 في المائة، تلاه أكواباور بعد هبوط السهم 2.9 في المائة.

وصعد سهم بنك الاستثمار بـ 2.1 في المائة، ليواصل ارتفاعه وللجلسة الخامسة على التوالي، في حين أعلن البنك اليوم عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022 بواقع 0.3 ريال للسهم.

إلى ذلك، صعدت أسهم 142 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم سلامة للتأمين والنايفات بمكاسب بالحد الأعلى 10 في المائة، وكانت سلامة للتأمين قد أعلنت اليوم عن صدور موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس المال.

ومن بين الأسهم المرتفعة سجلت أسهم دار الاركان مكاسب بلغت 4 في المائة، كذلك صعدت أسهم أملاك وسهل 6.4 و4 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 60 شركة تصدرها المتحدة للتأمين بعد تراجعه بالحد الأدنى 10 في المائة وهي الجلسة الرابعة من التراجعات بالنسبة الدنيا، ليصل السهم لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 عند مستوى 15.98 ريال للسهم.

أيضا تراجعت أسهم سدافكو 2.9 في المائة، كذلك هبطت أسهم الخزف السعودي والوطنية للتعليم وكذلك العربية بأكثر من 2 في المائة.