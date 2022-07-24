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الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في مجال الطاقة مع نظيره الكازاخستاني

عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في مجال الطاقة مع نظيره الكازاخستاني

"الاقتصادية" من الرياض

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة، اجتماعًا مع وزير الطاقة في كازاخستان أكشولاكوف بولات، وذلك على هامش زيارة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان إلى المملكة.
وبحث الاجتماع سبل التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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