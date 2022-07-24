إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال مجهولة المصدر تجاوزت ٦٣ مليون ريال

أعلنت النيابة العامة اليوم الأحد إدانة مواطنة وزوجها الوافد وشريك لهما بتهمة غسل أموال تجاوزت ٦٣ مليون ريال مجهولة المصدر.

وقالت النيابة إن المواطنة استخرجت سجلًا تجاريًا وقامت بفتح حساب بنكي لزوجها الوافد.

حيث تمت مصادرة 103 آلاف ريال محجوزة في الحسابات البنكية، وفرض غرامات بـ 50 مليون ريال.

وصدرت أحكام بالسجن لمدة 12 عاما، ومنع المواطنة من السفر بعد انتهاء محكوميتها، وإبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.