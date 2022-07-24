"كريدي سويس" يدرس شطب المزيد من الوظائف وسط تزايد الخسائر

أفاد تقرير أن بنك "كريدي سويس" يدرس جولة جديدة من إجراءات شطب الوظائف وغيرها من التدابير التي تهدف لخفض النفقات.

ونقلت صحيفة "سونتاج تسايتونج" السويسرية عن مصادر أن المشاورات بين مجلس الإدارة والإدارة بشأن حزمة كبيرة لخفض التكاليف وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأضافت أنه لا يزال من غير الواضح التوقيت الذي سيتم فيه

الإعلان عن ذلك.

وتعتزم الشركة الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني يوم الأربعاء.

وحذر ثاني أكبر بنك في سويسرا الشهر الماضي من أن نتائج الربع الثاني تتأثر بتراجع العملاء، خاصة في آسيا.