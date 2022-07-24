29.7 % يمارسون النشاط البدني المعتدل بالسعودية في 2021

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، نشرة مسح ممارسة الأسر للرياضة لعام 2021م.

وبحسب نتائج النشرة، فقد ارتفعت نسبة ممارسي النشاط البدني للبالغين (15 سنة فأكثر) لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع خلال عام 2021م على مستوى جميع مناطق المملكة لتصل إلى 29.7% مقارنةً بـ 20% فقط خلال عام 2019م.

وتشير هذه الزيادة إلى ارتفاع وعي المجتمع تجاه ممارسة الرياضة والنشاط البدني، كما تشير إلى توفير الممكِّنات الأساسية المطلوبة للمساعدة على زيادة وقت ممارسة الرياضة لرفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة، وهو ما يمثل أحد محاور رؤية المملكة 2030، إذْ يُعد مؤشر ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا أحد مؤشرات برنامج جودة الحياة التابع لبرنامج الرؤية، ويهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.

وقد أظهرت نتائج النشرة أن 48.2% من سكان المملكة يمارسون النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا، وذلك بزيادة قدرها 3.2 نقاط مقارنةً بعام 2019 حيث كانت النسبة (45%)، كما أظهرت النتائج وجود فرق كبير بين نسب الرجال والنساء في ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا، حيث أن 54.8% من الذكور يمارسون نشاطًا بدنيًا، في حين أن نسبة الإناث اللواتي يمارسن نشاطًا بدنيًا تبلغ 38.3% فقط.

من ناحية أخرى، توصي منظمة الصحة العالمية بممارسة النشاط البدني، وتؤكد أنه ينبغي للإنسان ممارسة النشاط البدني معتدل الشدة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًّا على الأقل، أو ممارسة النشاط البدني مرتفع الشدة لمدة 75 دقيقة أسبوعيًّا على الأقل، أو أن تكون ممارسة الفرد للرياضة مزيجاً منهما.

وبحسب نتائج النشرة، فقد بلغت نسبة السكان الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً في المملكة 29.7% بزيادة 9.7 نقاط مئوية مقارنةً بعام 2019، وبلغت نسبة الذكور الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً 36.1%، في حين بلغت نسبة الإناث اللائي يفعلن ذلك 20.3%.

يُشار إلى أن نتائج النشرة قد كشفت عن وجود تفاوت بين مناطق المملكة من حيث نسب البالغين الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع حيث كانت أقل نسبة 41.6% في حائل، بينما كانت أعلى نسبة 51.2% في المنطقة الشرقية، كما أن أدنى نسبة للبالغين الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع بلغت 24.3% في الجوف، بينما وصلت النسبة الأعلى إلى 32.9% في المنطقة الشرقية.

وأوضحت نتائج النشرة كذلك وجود فجوة بين الذكور والإناث في ممارسة الرياضة باختلاف المناطق، حيث كان أدنى فرق بين الذكور والإناث الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع في منطقة حائل وبلغ نسبة (12.6%)، بينما كان الفرق الأعلى بين الرجال والنساء في منطقة تبوك بنسبة بلغت (20.1%)، كما أوضحت النتائج أن أدنى فرق بين الذكور والإناث الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع كان في منطقة القصيم بنسبة (13.1%) وكان الفرق الأعلى في منطقة الحدود الشمالية حيث بلغ (18.9%).