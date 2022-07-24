"بي سي آي": بدء التشغيل التجاري لمصنع إنتاج الكلورين ومشتقاته في الجبيل

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بى سى آي) اليوم الحصول على جميع التراخيص التشغيلية اللازمة لمصنعها الجديد لمنتجات الكلورين والصودا الكاوية وهيبوكلوريت الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك في مجمع بلاسكيم في مدينة الجبيل الصناعية، وأنه قد تم البدء في التشغيل التجاري بالمصنع.

علما بأنه لا يوجد تغير في التكاليف المعلنة سابقاً لعدم تغير نطاق الأعمال.

جدير بالذكر أنه المخطط الوصول الى الطاقة التصميمية للمصنع الجديد بمدينة الجبيل (50 ألف طن كلورين) فى خلال شهر من تاريخه.

وقد تم ايقاف الإنتاج في مصنع الكلورين في المجمع الصناعي في الدمام بالتزامن مع بدء التشغيل التجاري للمصنع الجديد في الجبيل، وتقوم الشركة حالياً ببحث ودراسة أفضل الطرق لإستثمار المصنع القديم بما يضمن المصلحة القصوى للمساهمين.