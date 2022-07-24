"الاستثمار" يوزع 300 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من 2022

أعلن البنك السعودي للاستثمار اليوم عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022م، بإجمالي مبلغ 300 مليون ريال.

وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح مليار سهم.

فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال بعد خصم الزكاة.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3%.