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أخبار الشركات- محلية

"الاستثمار" يوزع 300 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من 2022

"الاستثمار" يوزع 300 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من 2022

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن البنك السعودي للاستثمار اليوم عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022م، بإجمالي مبلغ 300 مليون ريال.
وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح مليار سهم.
فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال بعد خصم الزكاة.
وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3%.

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