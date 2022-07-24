4.35 مليون ريال واردات المملكة من اللؤلؤ في 3 أشهر

بلغ إجمالي قيمة وارادت السعودية من اللؤلؤ في الربع الأول من العام الجاري 4.349 مليون ريال، مقابل 3.938 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب إحصائية رسمية، اطلعت عليها «الاقتصادية»، فإن ترتيب أعلى خمس دول تم استيراد اللؤلؤ منها حسب القيمة في الربع الأول 2022، هي: سويسرا بنحو مليوني ريال وبكميات بلغت351 كيلو جراما، تليها الصين بقيمة 1.5 مليون ريال بكميات 6.458 ألف كيلو جرام، والإمارات بـ181 ألف ريال و25 كيلو جراما، ثم فرنسا بقيمة 170 ألف ريال بكميات 32 كيلو جراما، وخامسا تايلاند، حيث تم استيراد 88 كيلو جراما بقيمة إجمالية بلغت 107 آلاف ريال. من جانبها، قالت لـ «الاقتصادية» هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن حجم واردات المملكة من اللؤلؤ منذ بداية 2022 حتى الآن بلغ 15 ألف كيلو جرام، فيما بلغ العام الماضي 24 ألف كيلو جرام. وأوضحت الهيئة أن أبرز الدول، التي تم استيراد اللؤلؤ منها منذ 2021 حتى الآن، هي: الصين، سويسرا، الهند، وإيطاليا، والإمارات.وفي الربع الأول من العام الماضي، تصدرت الصين الدول التي تم الاستيراد منها من حيث القيمة، حيث بلغت 2.195 مليون ريال بكميات 24 ألف كيلو جرام، تليها الهند بـ450 ألف ريال بكميات عشرة كيلو جرامات، ثم إيطاليا بـ285 ألف ريال بكميات 72 كيلو جراما، وسويسرا بقيمة 222 ألف ريال لثلاثة كيلوجرامات، وخامسا فرنسا بقيمة بلغت 163 ألف ريال لـ21 كيلو جراما.وكان قد بلغ إجمالي قيمة الاستيراد من اللؤلؤ الطبيعي والمستنبت واللؤلؤ الداخلة في أصناف الزينة في الربع الأول من 2020، نحو 2.956 مليون ريال. وتصدرت الصين أهم خمس دول تم الاستيراد منها من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة الواردات 2.3 مليون ريال بكميات بلغت 49.638 ألف كيلو جرام، تليها الهند بقيمة 167 ألف ريال بكميات 4.772 ألف كيلو جرام، ثم إيطاليا 111 ألف ريال تمثل قيمة 677 كيلو جراما، والإمارات بـ94 ألف ريال بكميات 144 كيلو جراما، وخامسا هونج كونج بقيمة 86 ألف ريال تمثل قيمة 30 كيلو جراما.