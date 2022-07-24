الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستبدال الغاز الروسي بإمدادات نيجيرية

قال ماثيو بالدوين نائب المدير العام لإدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على إمدادات غاز إضافية من نيجيريا في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لخفض محتمل للإمدادات الروسية.ووفقا لـ"رويترز"، جاء ذلك، خلال حديث للمسؤول الغربي من نيجيريا أمس، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين من أكبر منتج للنفط في إفريقيا خلال الأيام الماضية.وقال بالدوين في تصريحات عبر الهاتف إن دول الاتحاد تستورد 14 في المائة من إجمالي إمداداته من الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا وهناك احتمال لزيادة ذلك إلى المثلين.وتعمل محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة بوني النيجيرية 60 في المائة من طاقتها.وأضاف بالدوين "إذا صار من الممكن رفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 80 في المائة، ربما يمكن إتاحة مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في معاملات فورية".وفي سياق متصل، قال فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا لأن العقوبات الموقعة على موسكو لم تنجح.وأضاف أوربان في كلمة ألقاها في رومانيا "أي استراتيجية جديدة يجب أن تركز على محادثات سلام وصياغة اقتراح سلام جيد... بدلا من كسب الحرب". وأكد أوربان، وهو قومي أعيد انتخابه لولاية رابعة على التوالي في أبريل، أن المجر ستظل بمنأى عن الحرب في أوكرانيا المجاورة.وأوضح من قبل أن المجر غير مستعدة لدعم الحظر الأوروبي على واردات الغاز الروسية أو القيود على تلك الواردات، قائلا إن ذلك سيقوض اقتصاد بلاده.وأضاف في كلمة ألقاها في رومانيا أن الاستراتيجية الغربية استندت إلى أربع ركائز، وهي أن أوكرانيا يمكنها كسب الحرب ضد روسيا بأسلحة حلف شمال الأطلسي، وأن العقوبات ستضعف روسيا وتزعزع استقرار قيادتها، وأن العقوبات ستضر روسيا أكثر من أوروبا، وأن العالم سيصطف لدعم أوروبا.وأوضح أوربان أن هذه الاستراتيجية فشلت وأسعار الطاقة ارتفعت وأن هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة الآن، مشيرا إلى أن الحكومات في أوروبا تنهار "مثل لعبة الدومينو".وأضاف لأنصاره "نحن نجلس في سيارة بها ثقب في جميع الإطارات الأربعة، من الواضح تماما أنه لا يمكن الفوز بالحرب بهذه الطريقة، أوكرانيا لن تفوز بالحرب بهذه الطريقة الجيش الروسي له أفضلية كبيرة".