2.8 تريليون دولار إيرادات مجمعة للشركات الحكومية في الصين خلال 6 أشهر

بلغت الإيرادات المجمعة للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا 19.2 تريليون يوان "2.8 تريليون دولار" خلال ستة أشهر "منذ بداية العام حتى حزيران (يونيو)" بزيادة 12 في المائة على أساس سنوي.ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أوضحت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في مجلس الدولة أن صافي أرباح تلك الشركات بلغ 1.09 تريليون يوان بزيادة 6.1 في المائة على العام الماضي.وبلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير نحو 378.62 مليار يوان "56.1 مليار دولار" في الأشهر الستة الأولى من 2022، بزيادة 19.7 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي.وحافظت مدخلات البحث والتطوير لتلك الشركات على نمو مزدوج الرقم، وزادت كثافة الاستثمار في البحث والتطوير لهذه الشركات بنسبة 0.12 نقطة مئوية على أساس سنوي.إلى ذلك، قالت سلطات النقد في الصين، إن البلاد ستوسع خدمات تجميع النقد للشركات متعددة الجنسيات لدمج إدارة العملات المحلية والأجنبية على نطاق أوسع.وذكر بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أنه سيتم إضافة شنغهاي وقوانجدونج وشنشي وبعض المناطق الأخرى إلى هذا البرنامج التجريبي لتسهيل استخدام وإدارة رأس المال العابر للحدود.وتشمل السياسات الجديدة التي تم إدخالها في البرنامج زيادة المجالات والشركات التجريبية، ما يسمح للشركات متعددة الجنسيات بمعالجة الإيصالات والمدفوعات المركزية للعملات المحلية والأجنبية في الصين لشركاتها التابعة في الخارج، وزيادة تبسيط الإيصالات والمدفوعات عبر الحدود المقومة باليوان للشركات متعددة الجنسيات.وتم إنشاء برنامج تجميع النقد التجريبي في العاصمة الصينية بكين وشنتشن المركز الاقتصادي في جنوبي الصين في مارس 2021. وبلغ رأس المال العابر للحدود الذي يديره البرنامج نحو 50 مليار دولار منذ ذلك الحين. وأضاف جهازا الدولة أنهما سيسهلان التجارة عبر الحدود والاستثمار والتمويل، ويوجدان بيئة أعمال دولية موجهة نحو السوق وقائمة على القانون.بدورها قالت وانج تشون ينج نائبة رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي المتحدثة باسم الهيئة، إن حجم تجارة الخدمات عبر الحدود في الصين تجاوز مستوى ما قبل الجائحة في 2019.وأضافت وانج خلال مؤتمر صحافي أن الجائحة العالمية أثرت في الرحلات عبر الحدود للصين، إلا أن انتعاش أجزاء أخرى من تجارة الخدمات الخارجية كان سريعا نسبيا.وذكرت أن الميزان التجاري للخدمات عبر الحدود للعام الماضي انتعش إلى مستوى 2019، وارتفع هذا الرقم بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.وتابعت أن كلا من الدخل والإنفاق على تجارة الخدمات في الصين شهد زخما متناميا هذا العام، وتقلص عجز تجارة الخدمات بشكل أكبر.وقالت وانج إن المداخيل المرتفعة في بعض قطاعات تجارة الخدمات الخارجية مثل النقل والخدمات التجارية وخدمات المعلومات الحاسوبية، تعكس تحسن القدرة التنافسية الدولية في المجالات ذات الصلة للصين.من المقرر أن تتبنى الصين تدابير سياسية لزيادة الطلب الفعال لتعزيز القوة المحركة للتعافي والنمو الاقتصاديين، بحسب قرار اتخذ في الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني، الذي رأسه لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة يوم الخميس.وأشار الاجتماع إلى أن الاقتصاد الصيني في مرحلة حاسمة من الاستقرار والتعافي، ويعد الربع الثالث من العام ذا أهمية حيوية. ومن الضروري تنسيق الاستجابة لكوفيد - 19 بكفاءة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا مواصلة تطبيق حزمة السياسات لتحقيق استقرار الاقتصاد.كما ستكثف الجهود لترسيخ أساس التعافي الاقتصادي، وإضفاء الاستقرار على الأداء العام للاقتصاد، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في نطاق مناسب، مع إعطاء الأولوية للأمن الوظيفي واستقرار الأسعار.وأشار الاجتماع إلى أنه لا تزال هناك مساحة واسعة لإبراز آثار الآليات المالية المدعومة بالسياسات والموجهة نحو التنمية، والسندات ذات الأغراض الخاصة. وستساعد هذه الإجراءات على تحفيز حجم كبير من الاستثمار الخاص، ويتعين الاستفادة منها على نحو أفضل بناء على مبادئ السوق.كما تجب الاستفادة من الاستثمار الفعال على نحو كامل في تعزيز الحلقات الضعيفة، وتسهيل التكيفات الهيكلية، وتحفيز الاستهلاك وإيجاد الوظائف من أجل الاستفادة من دوره الرئيس في التعافي والنمو الاقتصاديين.وأوضح لي أنه "يتعين أن تساعد الآليات المالية المدعومة بالسياسات والموجهة نحو التنمية على توليد المكاسب المادية في أقرب وقت، وتحفيز الإقراض من البنوك التجارية".وقرر الاجتماع أيضا إقامة آلية للتنسيق بشأن الاستثمار الفعال للمشاريع الرئيسة، تعتمد على الإدارة المشتركة والمراجعة المتوازية من قبل الإدارات المختصة، لضمان التناسق والفاعلية.