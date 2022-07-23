السعودية تطلب من "يوتيوب" إزالة الإعلانات المتعارضة مع القيم الإسلامية
اتصالات وتقنية
السعودية تطلب من "يوتيوب" إزالة الإعلانات المتعارضة مع القيم الإسلامية
«الاقتصادية» من الرياض
طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب "YouTube" (التابعة لشركة قوقل Google) إزالة الإعلانات المتعارضة مع القيم، مشددة على أنه سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع.
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