السعودية تطلب من "يوتيوب" إزالة الإعلانات المتعارضة مع القيم الإسلامية

طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب "YouTube" (التابعة لشركة قوقل Google) إزالة الإعلانات المتعارضة مع القيم، مشددة على أنه سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع.

وأشارت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أهمية التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب "YouTube" (التابعة لشركة قوقل Google) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب "YouTube".