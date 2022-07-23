«نمو» تربح 397 نقطة خلال أسبوع

ارتفعت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 1.9 في المائة لتغلق عند 20960 نقطة رابحة 397 نقطة. وارتفعت قيم التداول 217 في المائة بنحو 76 مليون ريال لتصل إلى 110 ملايين ريال.ويأتي الارتفاع الكبير في السيولة نظرا لتداول جلستين في الأسبوع السابق، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 226 في المائة بنحو 1.2 مليون سهم لتصل إلى 1.8 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 150 في المائة بنحو 5.7 ألف صفقة لتصل إلى 9.6 ألف صفقة.تصدر المرتفعة "كير الدولية" 51 في المائة ليغلق عند 67 ريالا، يليه "أمواج الدولية" 16 في المائة ليغلق عند 87 ريالا، وحل ثالثا "الوطنية للبناء والتسويق" 8 في المائة ليغلق عند 279 ريالا.في حين تصدر المتراجعة "نسيج للتقنية" 21 في المائة ليغلق عند 85 ريالا، يليه "المركز الآلي السعودي" 14 في المائة ليغلق عند 104.40 ريال، وحل ثالثا "لدن" 5.4 في المائة ليغلق عند 13.98 ريال.