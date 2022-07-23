إيرادات الشركات المتواضعة تضغط على «وول ستريت» .. و«أمريكان إكسبريس» تنقذ داو جونز

استهل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تعاملاتهما على انخفاض أمس، بعدما قادت شركات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الدعاية التراجع بعد إيرادات فصلية متواضعة من "تويتر" و"سناب"، في حين عززت توقعات متفائلة من أمريكان إكسبريس مؤشر داو جونز.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 131.02 نقطة، أي 0.41 في المائة، إلى 32167.92 نقطة عند الفتح.واستهل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول على انخفاض بواقع 0.52 نقطة، أي 0.01 في المائة، عند 3998.43 نقطة، فيما فتح المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 34.24 نقطة، أي 0.28 في المائة، إلى 12025.37.وأعلنت مؤسسة أمريكان إكسبريس للخدمات المالية، أمس، تحقيق إيرادات تفوق التقديرات خلال الربع الثاني من العام الحالي.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن إيرادات المؤسسة بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 13.40 مليار دولار بزيادة نسبتها 31 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 12.51 مليار دولار.وبلغت قيمة مخصصات تغطية خسائر القروض خلال الربع الثاني 410 ملايين دولار مقابل 606 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كانت التقديرات تشير إلى 460.2 مليون دولار.وفي الوقت نفسه، تراجعت أرباح السهم الواحد من أسهم المؤسسة خلال الربع الثاني إلى 2.57 دولار مقابل 2.8 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي و2.39 دولار، وفق توقعات المحللين.وزاد إجمالي نفقات أمريكان إكسبريس خلال الربع الثاني 32 في المائة سنويا إلى 10.44 مليار دولار في حين كانت التوقعات 9.68 مليار دولار.في حين أعلنت شركة النكهات والروائح الأمريكية سينسنايت تكنولوجيز ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بأكثر من التوقعات.وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 11 في المائة سنويا إلى 371.7 مليون دولار في حين كان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 359 مليون دولار.وأكدت الشركة توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل، بما في ذلك ارتفاع أرباح السهم الواحد بأكثر من 18 في المائة، مقارنة بأرباح العام الماضي، التي كانت 2.81 دولار للسهم الواحد.كما تتوقع الشركة نمو إيرادات العام الحالي ككل بأقل من 10 في المائة بالعملة المحلية.وفي أوروبا، استقرت الأسهم الأوروبية أمس في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي وانهيار الحكومة في إيطاليا، لكنها سجلت أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين.وبحسب "رويترز"، استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد أن عوضت مكاسب أسهم الطاقة خسائر بقية القطاعات في المعاملات المبكرة، وأنهى المؤشر جلسة متقلبة على ارتفاع الخميس.واضطربت الأسواق بعد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار أكبر من 50 نقطة أساس متوقعة.وتراجعت الأسهم الإيطالية بعد جلسة عاصفة مع تأهب البلاد لانتخابات مبكرة في 25 أيلول (سبتمبر) بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي في أعقاب انهيار حكومته الائتلافية.وأنهت أسواق أوروبا الأسبوع على ارتفاع مع انحسار المخاوف المرتبطة بتقلص إمدادات الطاقة، وذلك بعد استئناف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا بعد توقف بسبب أعمال صيانة.وانخفض سهم بنك دانسك 2.6 في المائة في حين تراجع سهم شيندلر السويسرية لصناعة المصاعد 4 في المائة بعد خفض الشركة توقعات الأرباح للعام الحالي. وتصدر سهم بيزلي التابعة لمجموعة لويدز أوف لندن للتأمين المكاسب على مؤشر ستوكس 600 بعد رفع توقعات الأرباح للعام بأكمله.وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أسابيع عند الإغلاق أمس مدعوما بمكاسب الأسهم المرتبطة بالنمو، التي سارت على درب ارتفاعات في "وول ستريت" البارحة الأولى، وأسهم شركات الشحن التي صعدت بعد تسجيل مكاسب قوية.وزاد مؤشر نيكاي 0.4 في المائة ليغلق عند 27914.66 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من يونيو.وقفز المؤشر 4.2 في المائة هذا الأسبوع ليحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ 25 مارس، كما ارتفع لسابع جلسة على التوالي، وهي أطول فترة صعود متصلة منذ نهاية مارس.وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 في المائة إلى 1955.97 نقطة وسجل زيادة أسبوعية 3.35 في المائة.وزاد سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق الإلكترونية 1.34 في المائة، وصعد سهم دايكين لصناعة مكيفات الهواء 3.45 في المائة.وقفز مؤشر قطاع الشحن 4.75 في المائة بعد إعلان ثلاث شركات كبيرة توقعات أرباحها السنوية.وصعد سهم كاواساكي كيسن 11.31 في المائة في حين قفز سهم نيبون يوسن 4.02 في المائة.لكن أسهم شركات المرافق تراجعت. وانخفض سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية 8.3 في المائة، وتراجع سهم شركة تشوبو للطاقة الكهربائية 2.75 في المائة.وفي باكستان، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس على ارتفاع 0.62 في المائة، ما يعادل 245 نقطة، ليصل عند مستوى 40077 نقطة.