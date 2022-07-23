بيع جماعي لأسهم شركات التواصل الاجتماعي .. فقدت 90 مليار دولار في جلسة

انخفضت أسهم شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية بشكل حاد أمس، بعد أن أشارت شركتا تويتر وسناب إلى تباطؤ الطلب من قبل المعلنين على المنصات، وذلك استجابة حيال النظرة الاقتصادية القاتمة.وبالأسعار الحالية، تكون سناب وتويتر وميتا وألفابت وكذلك بينتيريست قد فقدت نحو 90 مليار دولار من قيمها السوقية.وهوت أسهم "سناب شات" 38 في المائة خلال تعاملات أمس، ليتداول السهم قرب أدنى مستوى منذ آذار (مارس) 2020، بعد إعلان الشركة عن نتائج مخيبة في الربع الثاني.في حين انخفضت أسهم بينتيريست 11.3 في المائة، وانخفضت شركة ميتا مالكة فيسبوك 5.6 في المائة.فيما تراجعت شركة ألفابت مالكة جوجل، التي تبيع الإعلانات عبر الإنترنت، 3.3 في المائة.تواجه أسهم وسائل التواصل الاجتماعي تباطؤا في إيرادات الإعلانات في وقت تزداد فيه المنافسة من المنصات الأخرى، مثل تيك توك. تمثل خسائر أمس في أسهم شركات التواصل ثاني عمليات بيع أثارتها "سناب شات" في غضون شهرين.وقال محللو جولدمان ساكس، إن تقرير سناب كان "سلبيا" وتم تخفض تصنيفهم من الشراء إلى الحياد.وشهدت أسهم تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي تراجعا كبيرا أمس الأول. وانخفضت قيمة الأسهم بمقدار الربع تقريبا بعد أن نشرت "سناب" أبطأ معدل نمو منذ إشهار الشركة قبل أكثر قليلا من خمسة أعوام، بعائد يصل إلى 13 في المائة ليصل إلى 1.11 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق.وتزايد صافي الخسارة ليصل إلى 422 مليون دولار مقابل 152 مليون دولار في الربع الثاني من 2021.ولم تقدم سناب توقعاتها عن الربع الحالي عندما تم عرض الأرقام بعد إغلاق البورصة الأمريكية الخميس، مشيرة إلى "شكوك متعلقة ببيئة التشغيل".وقال إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب في بيان "في حين أن النمو المستمر لمجتمعنا يزيد من الفرص طويلة الأجل لأعمالنا، لا تعكس نتائجنا المالية للربع الثاني طموحنا"، بحسب "الألمانية".وأضاف "نطور أعمالنا واستراتيجيتنا لإعادة تسريع نمو الإيرادات، بما في ذلك الابتكار في منتجاتنا، والاستثمار بكثافة في أعمالنا الدعائية ذات المردود المباشر، واكتساب مصادر جديدة للإيرادات للمساعدة على تنويع قمة خط النمو لدينا".ويجري تمويل "سناب شات" من خلال الإعلانات بشكل أساسي.وفي رد فعل على الغموض، تعتزم سناب شات إبطاء عملية التوظيف بشكل كبير، من بين أمور أخرى.