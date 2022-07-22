أفضل أداء أسبوعي للأسهم السعودية منذ أبريل 2020 .. وعودة سيطرة البيع محتملة

حققت الأسهم السعودية أفضل أداء أسبوعي منذ نيسان (أبريل) 2020 مرتفعة 7.4 في المائة لتغلق عند 11987 نقطة رابحة 824 نقطة.

بينما مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، ارتفع 112 نقطة بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 1662 نقطة.

جاء الارتفاع بدعم جماعي من القطاعات كافة باستثناء واحد، حيث أتت الزيادة الكبيرة في السوق بعدما محت جميع مكاسبها منذ بداية العام في الأسبوع السابق، ما أعاد الأسعار إلى مستويات العام الماضي وشجع ذلك متعاملين للشراء.

لكن من المبكر التأكد من أن موجة التراجع انتهت وخرجت من المسار الهابط الذي بدأ منذ أيار (مايو)، خاصة أن الجلستين الأخيرتين من الأسبوع لم تظهر قوة كافية وشهدتا عودة نشاط الضغوط البيعية.

وعجزت السوق عن استعادة 12 ألف نقطة، حيث استمرت في التداول دون متوسط 200 يوم، وعليه لا تزال فرص عودة سيطرة البائعين محتملة.

في نهاية الأسبوع المقبل سيجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك عقب صدور بيانات التضخم التي بلغت أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة منذ 41 عاما عند 9.1 في المائة، ما قد يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم برفع الفائدة 50 نقطة أساس على الأقل.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11163 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الأسبوع عند 11995 نقطة رابحا 7.5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 11987 نقطة رابحا 824 نقطة بنسبة 7.4 في المائة.

وقفزت قيم التداول 224 في المائة بنحو 21 مليار ريال لتصل إلى 30.2 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 229 في المائة بنحو 589 مليون سهم متداول لتصل إلى 845 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 182 في المائة بنحو مليون صفقة لتصل إلى 1.6 مليون صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "التأمين"، حيث تراجع 0.87 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 16 في المائة، يليه "المرافق العامة" 13 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 7.3 مليار ريال، يليه "المصارف" 20 في المائة بقيمة 5.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 6 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "أماك" بنسبة 26 في المائة ليغلق عند 88.80 ريال، يليه "معادن" 24 في المائة ليغلق عند 56.40 ريال، وحل ثالثا "اللجين" 22 في المائة ليغلق عند 59.80 ريال.

وتصدر المتراجعة "المتحدة للتأمين" بنسبة 35 في المائة ليغلق عند 17.74 ريال، يليه "التأمين العربية" 27 في المائة ليغلق عند 14.14 ريال، وحل ثالثا "سايكو" 20 في المائة ليغلق عند 16 ريالا. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة ملياري ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "إس تي سي" بقيمة 1.3 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية