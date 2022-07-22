انهيار الطلب يزحزح منطقة اليورو إلى حافة الركود .. تراجع مستمر للمؤشرات

تشير مؤشرات مديري المشتريات تموز (يوليو)، إلى أن منطقة اليورو على حافة الركود بسبب انهيار الطلب وارتفاع التكاليف.

أظهر تقرير اقتصادي حديث انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال تموز (يوليو) لأول مرة منذ أوائل 2021، مع انكماش نشاط قطاع التصنيع، نتيجة ضعف الإنتاج والطلبيات الجديدة، في حين لم يسجل قطاع الخدمات نموا تقريبا.

وذكرت مؤسسة "إس آند بي جلوبال" أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع الشهر الجاري إلى 49.4 نقطة، مقابل 52 خلال يونيو الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 51 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 50.6 نقطة وهو أقل مستوى له منذ 15 شهرا، مقابل 53 خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 52 نقطة.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.6 نقطة وهو أقل مستوى له منذ 25 شهرا مقابل 52.1 خلال يونيو، في حين كان المتوقع تراجعه إلى 51 نقطة.

وتشير التقديرات إلى انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي خلال يوليو، واتجاه المؤشرات إلى مزيد من التراجع خلال الشهور المقبلة، بحسب كريس ويليامسون كبير خبراء قطاع الأعمال في "إس آند بي" جلوبال ماركت إنتليجانس.

وأظهر تقرير اقتصادي نشر أمس انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي، بما يتجاوز التوقعات، ليسجل أسوأ أداء له منذ أكثر من عامين في ظل تراجع الطلب المحلي والخارجي.

وبحسب "الألمانية"، ذكرت مؤسسة "إس آند بي جلوبال" أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع الشهر الجاري إلى 48 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ 25 شهرا، مقابل 51.3 خلال الشهر الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 50.1 نقطة.

وسجل مؤشرا قطاعي التصنيع والخدمات تراجعا خلال الشهر الحالي، وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 49.2 نقطة مقابل 52.4 خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 51.2 نقطة.

كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.2 نقطة وهو أقل مستوى له منذ 25 شهرا مقابل 52 خلال يونيو، في حين كان المتوقع تراجعه إلى 50.6 نقطة.

كما أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال شهر يوليو، بما يعكس انكماش نشاط قطاع التصنيع نتيجة تراجع الطلب.

وذكرت مؤسسة "إس آند بي جلوبال" أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع الشهر الجاري إلى 50.6 نقطة، مقابل 52.5 في يونيو، وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 51.8 نقطة، وقد تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياته منذ 16 شهرا.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.6 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ 20 شهرا مقابل 51.4 الشهر الماضي، في حين كان المتوقع تراجعه إلى 50.8 نقطة.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 52.1 نقطة مقابل 53.9 الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 52.7 نقطة.