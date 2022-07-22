انفراجة في أزمة الغذاء .. اتفاق روسي - أوكراني يفتح الطريق لملايين الأطنان من الحبوب

وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا شديد الأهمية أمس لإعادة فتح الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب، ما أنعش الآمال في إمكانية تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب "رويترز" جاء الاتفاق تتويجا لمحادثات على مدى شهرين بوساطة الأمم المتحدة وتركيا بهدف التوصل لما وصفه أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأنه "برنامج" من شأنه استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية مع تسهيل شحنات الحبوب والأسمدة الروسية رغم العقوبات الغربية القاسية على موسكو.

وأكد جوتيريش أن الاتفاق يفتح الطريق أمام كميات كبيرة من الصادرات الغذائية التجارية من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسة هي أوديسا وتشسرنومورسك ويوجني وأن الأمم المتحدة ستنشئ مركز تنسيق لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

وقال جوتيريش أمام حشد المجتمعين "توجد منارة على البحر الأسود. منارة للأمل، والفرص، والارتياح في عالم يحتاج إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى". لكن القتال احتدم بلا هوادة في شرق أوكرانيا في انعكاس للعداء عميق الجذور وانعدام الثقة الذي أدى إلى أسوأ صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، رفض الممثلون الروس والأوكرانيون الجلوس على الطاولة نفسها في الحفل، وجرى تعديل وضع العلمين حيث لا يكونان بجوار بعضهما بعضا.

وكتب ميخايلو بودولياك المستشار الرئاسي في كييف على "تويتر" قبل الحفل "في حالة حدوث استفزازات سيكون هناك رد عسكري فوري من أوكرانيا.

وأرسلت روسيا وأوكرانيا، وكلتاهما من أكبر مصدري الغذاء في العالم، وزيري الدفاع والبنية التحتية على التوالي إلى إسطنبول للمشاركة في حفل التوقيع الذي حضره أيضا جوتيريش ورجب طيب أردوغان الرئيس التركي.

أدى الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود إلى بقاء عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب في الصوامع وتقطع السبل بكثير من السفن وتفاقم الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية. ومع العقوبات الغربية الكاسحة تصاعدت وتيرة التضخم المتسارع في أسعار المواد الغذائية والطاقة حول العالم.

ونفت موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء المتفاقمة، وأنحت بدلا من ذلك باللائمة على العقوبات الغربية في تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، واتهمت أوكرانيا بتلغيم الطرق المؤدية إلى موانئها على البحر الأسود.

وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة في إفادة للصحافيين أمس إن من المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الكامل في غضون أسابيع قليلة.

وأضافوا أن الممر الآمن من وإلى الموانئ سيكون مضمونا فيما وصفه أحد المسؤولين بأنه "وقف لإطلاق النار بحكم الأمر الواقع" بالنسبة للسفن والمنشآت التي يغطيها الاتفاق رغم أن كلمة "وقف إطلاق النار" لم ترد في نص الاتفاقية.

وقالوا أيضا إنه رغم أن أوكرانيا قامت بتلغيم المناطق البحرية القريبة ضمن وسائلها الدفاعية ضد التدخل العسكري الروسي المستمر منذ خمسة أشهر، فإن مرشدين أوكرانيين سيرشدون السفن عبر القنوات الآمنة في مياهها الإقليمية.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن السفن التي يراقبها مركز تنسيق مشترك مقره في إسطنبول، ستعبر بعد ذلك البحر الأسود إلى مضيق البوسفور التركي وتتجه إلى الأسواق العالمية.

سيسري هذا الاتفاق لمدة 120 يوما لكنه قابل للتجديد ولا يتوقع وقفه في أي وقت قريب.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة "مع حقيقة أن الطرفين في حالة حرب، وما زالا في حالة حرب صعبة، فإن توصلنا لاتفاق من هذا النوع عبر المفاوضات هو على ما أظن شيء غير مسبوق".

وقال آخر إنه تم توقيع اتفاق منفصل أمس من شأنه أن يسهل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية وإن الأمم المتحدة ترحب بتوضيحات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن عقوباتهما لن تسري على هذه الشحنات.

ولمعالجة مخاوف روسيا من تهريب أسلحة إلى أوكرانيا في سفن، سيقوم ممثلون لجميع الأطراف بتفتيش كل السفن العائدة في ميناء تركي وسيشرف على ذلك مركز التنسيق المشترك.

والهدف العام من ذلك هو العمل على تجنب تعرض عشرات الملايين من الأشخاص في الدول الفقيرة إلى مجاعة، وذلك عن طريق ضخ مزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة وغيرها من المنتجات التي تشمل الاحتياجات الإنسانية في الأسواق العالمية بأسعار منخفضة نسبيا.

ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق وقالت إنها ستركز على تحميل روسيا مسؤولية تنفيذه.

وتسيطر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي التي تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا على حد سواء، على المضائق المؤدية إلى البحر الأسود وعملت كوسيط في قضية الحبوب.

والتقى فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني قادة كبارا وقال إن قوات كييف التي تم تسليحها بشكل أكبر الآن بأسلحة غربية دقيقة تطول أهدافا على مدى أطول لديها إمكانات قوية لتغيير مسار الحرب في ساحة المعركة.