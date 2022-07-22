إيمانويل رومان: "الأسواق لوحة انطباعية معقدة"

انتظرني إيمانويل ماني رومان على طاولة في مارينو، وهو مطعم قديم لعائلة إيطالية في هوليوود. كنت متأخرا بضع دقائق. إذا كان لدى أي منا عذر للتأخير، فهو ضيفي، الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو، مديرة الصناديق العملاقة. تملك الشركة نحو تريليوني دولار من الأصول قيد الإدارة والأسواق في حالة اضطراب. شرحت له أنني جئت مسرعا، من متحف جيتي، على الجانب الآخر من المدينة.

بالدقة الواضحة نفسها التي قد يشرح فيها وجهة نظره للمستثمرين باختصار حول ما إذا كان يجب الاستمرار في الاستثمار في الصين أو مدى القلق بشأن الانكشاف على روسيا - أجوبته هي نعم وليس أكثر من ذلك - يحكم رومان على مزايا متحف جيتي ومتحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون. ثم يحثني على الذهاب إلى متحف ذا برود، على الرغم من أنه يحذر من أنه عبارة عن "تشكيلة رجل ثري جدا لذا يمكن التنبؤ بها إلى حد بعيد".

جئت إلى لوس أنجلوس لأرى رجلا آخر ثريا جدا، لكنه شخص لا يمكن التنبؤ بأذواقه. رومان هو خبير مالي فرنسي عالمي، وراع أدبي للفنون. إنني حريص على سماع أفكاره حول الآفاق العالمية في هذا الوقت المضطرب. لكني أريد أيضا أن أعرف كيف تتقاطع عوالمه - عالم التجارة وعالم الأفكار - هذا إذا تقاطعت أصلا.

كانت الصفحات الأولى من الصحف الصادرة في ذلك الصباح في الولايات المتحدة تحذر من الركود، حيث أعلنت نهاية الاتجاه الصعودي لسوق السندات الذي استمر عقودا وخدم بيمكو بشكل جيد. هذه لحظة حاسمة بالنسبة إلى بيمكو ورومان البالغ من العمر 58 عاما، الذي شد رحاله من لندن قبل ستة أعوام واختار العيش في لوس أنجلوس بدلا من جنوب المدينة في نيوبورت بيتش المحافظة، حيث يقع مقر بيمكو.

إنه يجسد صورة الهدوء. في الواقع، لم ينظر إلى هاتفه مرة واحدة أثناء تناولنا الغداء. قلت له إنني مندهش أنه لم يضطر لإلغاء الموعد. كان ينشر تلك الابتسامة الخفيفة التي سحرت كثيرين على مر الأعوام. سألته، إذن، هل حركة الأفكار وحركة الأسواق تجتمعان حقا؟

أجابني دون أن يتوقف قليلا، "إنهما يجتمعان معا بشكل كامل. أعتقد أن الأسواق هي لوحة انطباعية معقدة للغاية. قطع مختلفة تسهم في القصة". ويجول بسرعة في فلسفته، "من خلال التفكير في مختلف القطاعات والقصص والأشخاص الذين تقابلهم، تحصل على صورة أكثر شمولية لما يحدث في الاقتصاد. بعضها من البيانات، وبعضها من القصص المتناقلة، والبعض الآخر من التفكير الإبداعي. كلها جزء من الصورة".

إن مطعم مارينو هو واحة في يوم صيفي حار للغاية. يصل ماريو مارينو، أحد الأخوين اللذين يديران المطعم، مع فطر قرنبيط رقيق يشبه الإسفنج ومطبوخ بزيت الفستق. كان لذيذا، ورومان يوافقني الرأي.

عندما رأيته آخر مرة كان في منصبه السابق كرئيس تنفيذي لمان جروب، إحدى أكبر شركات إدارة صناديق التحوط في العالم، التي كانت آنذاك الراعية لجائزة بوكر، عندما ترأس حفل توزيع الجوائز. اندهش الناشرون عندما وجدوا أن هذا "المتحوط" لم يقرأ القائمة المختصرة فحسب، بل كانت لديه آراء قوية. طلبت منه أن يقول لي عن "أسطورة ماني"، هل حقا يقرأ كتابا جديدا كل أسبوع؟

بدأ كل شيء عندما كان يترعرع في حي مونبارناس البوهيمي في باريس، كما يقول، وتربى في الغالب على يد والده الفنان. "كان يرسم، وكان المنزل مليئا بالكتب، ولم يكن هناك تلفزيون ولا سيارة، فماذا يفعل صبي عندما تكون الخيارات محدودة إلى حد ما؟ أقرأ وأقرأ وأقرأ ". حتى الآن؟ مع إدارة إمبراطوريته ومع عائلة شابة؟

يقول، "الحيلة هي أن تكون قادرا على أن تكون بسيطا عندما تكون متعبا وهناك أشياء كثيرة جدا في حياتك. لدي دائما كتب إثارة غير مقروءة إذا لم تكن لدي الطاقة لقراءة أي شيء مثير للاهتمام". قلت له إنني كرست نفسي للكلاسيكيات الروسية منذ حرب أوكرانيا وأنا أسافر مع قصص تولستوي القصيرة.

"موت إيفان إيليتش، لم يجعلك هذا الكتاب في أفضل حالة مزاجية ممكنة"، كما يقول. اكتشفنا كنزا مشتركا، كتاب السباحة في بركة تحت المطر، وهو تأمل في فن القصة القصيرة الروسية في القرن الـ19 للكاتب الأمريكي جورج سوندرز. "إن هذا جزء مما تمثله روسيا"، حسبما يقول، عائدا إلى القضايا الملحة في الوقت الراهن. "هناك تراث ثقافي وفخر وشعور بالإمبراطورية. عندما تتحدث عن صورة انطباعية، فهذا جزء منها".

خرج سال مارينو من المطبخ مع طبق المقبلات الثاني، سمك الكنعد النيء. تبدو القطعة في منتصف الطبق كجوزة صغيرة غير ناضجة مقطعة إلى شرائح. إنه "لوز أخضر"، يكون موجودا لمدة شهر واحد فقط من بداية دورة حياة اللوز. "إنه مفيد"، كمال قال سال بحماس. وأيضا لذيذ.

استكشفت حجة رومان الانطباعية حول أهمية الفروق الدقيقة في الاستثمار. في النهاية، إذا كنت تتداول، ألا يتعلق الأمر أيضا بالقرارات الواثقة المثيرة - والتوقيت؟

يجيب قائلا، "يتداول الناس أكثر من اللازم. في الـ12 شهرا المقبلة سيكون هناك كثير مما يجب فعله لأن الاستثمارات تنهار وتصبح رخيصة. إن الانضباط هو أن تقول إنه في الوقت الحالي لا يحدث كثير حيث يمكننا أن نتفوق على السوق. ثم فجأة تصبح لعبة مختلفة تماما ويمكنك استخدام كثير من رأس المال - وأن تفعل ذلك بشكل جيد للغاية".

"لذا فإن الجائحة، على الرغم من فظاعتها، أعطت فرصة فريدة لاستثمار الأموال بشكل جيد. كانت وقتا أصبحت فيه السوق رخيصة بشكل لا يصدق. والشيء نفسه حدث في 2008، وفي 2001".

الأمر الذي يتفق معي عليه هو دور التوقيت. تزامنت حياته المهنية مع أعوام من السياسة النقدية الفضفاضة وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية والتسهيل الكمي، ما سمح لشركات مثل بيمكو بالازدهار على الرغم من الأزمة المالية والجائحة.

"لقد كانت أعوام ما بعد فولكر جيدة جدا للأسواق المالية ولجيلنا"، حسبما يقول، في إشارة إلى بول فولكر، رئيس الاحتياطي الفيدرالي من 1979 إلى 1987 الذي كان له الفضل في إنهاء مستويات التضخم المرتفعة. "أسمي هذا الجيل المحظوظ."

من المؤكد أن المسرحيات الكبيرة في مسيرته جاءت بتوقيت جيد. بعد 18 عاما قضاها في جولدمان ساكس، انضم إلى صندوق التحوط الجريء جي إل جي في 2005، في الوقت الذي كانت فيه الأسواق تصل إلى ذروتها، ثم ساعد على تمهيد إدراجه بعد ذلك بعامين، قبل انهيار 2008 مباشرة. في وقت لاحق نسق بيع الصندوق إلى مان جروب، الأمر الذي كان مربحا للغاية بالنسبة إليه وإلى زملائه في جي إل جي، لكن ليس إلى مان جروب. سرعان ما اتضح أنها دفعت مبالغ زائدة. في تطور للحبكة كان على مان شطب أصول في الشركة وأصبح رئيسها التنفيذي على الهامش، ثم تولى رومان المنصب الأعلى. لقد اكتمل الاستحواذ العكسي.

كان سجله باعتباره أداة التغيير الهادئ في مان جروب، حيث ارتفعت الأصول 38 في المائة في الأعوام الثلاثة التي قضاها في منصبه، هو ما أدى إلى تعيينه في 2016 لإدارة أعمال بيمكو وتغيير الثقافة، مع مدير الاستثمار دان إيفاسكيان الذي يدير الأموال.

لكن هذا الإرث كان يسوده الاضطراب. غادر بيل جروس "ملك السندات" ونجم بيمكو لفترة طويلة في 2014 بعد جدال مثير، حيث كان من بين الأوائل الذين اكتشفوا إمكانات التداول في سوق السندات. عرفت بيمكو بأنها مكان يسوده الطموح الشديد. كان جروس يحب التباهي في البرامج الحوارية الصباحية. أما رومان فكان يفضل أن يكون غير معروف للعامة، لكن قيل لي إن رومان وإيفاسكيان قد جلبا قرارات حاسمة بعد فترة من الانجراف. انخفضت أصول شركة بيمكو انخفاضا حادا في العقد الذي يبدأ من 2010 بعد مغادرة جروس وفي أواخر 2020 عادت إلى المستوى نفسه.

لكن هل يصغي رومان بما فيه الكفاية؟ سألته كيف تتجنب أن تصبح واثقا جدا من حكمك؟

"الثقة الزائدة هي واحدة من أكبر خطايا البشر - وكذلك مديرو الصناديق. من السهل بناء رواية تقول إنني رأيت هذا يحدث من قبل". ريتشارد ثالر، الخبير في الاقتصاد السلوكي، وهو صديقه ومستشار لبيمكو، يذكره "باستمرار" بـ"التحيز الذي يتصف به جميع البشر".

قال، "من الصعب جدا في بعض الأحيان أن نهرب من ذلك، وهذا هو سبب أهمية التفكير أثناء إنشاء المحفظة والإقدام على المخاطرة ومناقشتها مع أشخاص من خلفيات وفئات عمرية مختلفة وليس فقط مع الأشخاص الذين يشاركونك طريقة التفكير نفسها".

تعليقاته هذه لها أهمية أخرى، حيث تلقت قيادة بيمكو العام الماضي خطابا موقعا من 21 موظفة سابقة وحالية في الشركة تتهما باتباع سلوك تعسفي وتمييزي ضد النساء. ورفعت بعضهن دعاوى قضائية ضد بيمكو.

يقول رومان، "إن التحقيق مستمر. أعتقد أننا لم نرتكب أي خطأ. فقد أجرينا تحقيقا خاصا بنا، وكلفنا جهة خارجية بكتابة تقرير عن هذا الموضوع. إن ما يصعب الحكم عليه الآن هو ما حدث قبل عشرة أعوام".

"ما أحاول فعله هو التركيز على الأمور التي تقع تحت سيطرتي، وهو التركيز بشكل كبير على وجود قوة عاملة متنوعة للغاية. وأنا أزعم أن القوة العاملة المتنوعة توقف التفكير الجماعي. لكن المشكلة الأكبر هي مجموعة الرجال البيض في منتصف العمر التي تفكر بالطريقة نفسها، لأنها ستجهد وتتوقف في الوقت نفسه".

عاد ماريو بطبق الغنوكتشي الذي طهي بإتقان.

حياته الآن في لوس أنجلوس مع زوجته الثانية مختلفة تماما. ولا يقتصر الأمر على حياته الاجتماعية التي أصبحت محدودة أكثر، فهو يشاهد مباريات فريقه المفضل آرسنال على شاشة التلفاز لساعات متأخرة. في 2021، وهو عام شهدت فيه السندات اضطرابا، نمت أصول الأطراف الثالثة الخاضعة لإدارة بيمكو نحو 5 في المائة. لكن كان 2022 صدمة لأسواق السندات.

بالنسبة إلى رومان، فإن التضخم هو الذي يبقيه قلقا طوال الليل. يبدو أنه متفائل بشأن تغير الصفائح التكتونية الجيوسياسية، ما يقلل من أهمية انكشاف بيمكو على روسيا باعتبار ذلك "عاملا صغيرا جدا في سياق الصورة الكلية". في سياق الأسواق الناشئة بشكل عام، يجادل رومان بأن التنبؤ بالسياسة هو مهمة حمقاء "ما لم تكن قريبا جدا من شخص في يده اتخاذ القرارات الحقيقية". يقول إن تسعير المخاطر السياسية هو أمر مختلف.

"يبلغ متوسط العائد في دول الأسواق الناشئة الكبرى 9 في المائة بدلا من 4 في المائة. هذه الحجة معقولة". أما بالنسبة إلى الصين، "نحن أقل قلقا بكثير من الآخرين. إنها كالناقلة العملاقة. نعم، لقد فرضوا إغلاقات في البلاد، لكن بإمكانهم أن يضغطوا على الدواسة للوصول إلى نمو 4.5 في المائة دون أن يتعرضوا لكثير من المشكلات.

يضيف، "لكن الخطر الوجودي الكبير الذي يواجه جميع مديري الصناديق هو أن شيئا يسير على نحو خاطئ الآن في الولايات المتحدة. الإسكان مثلا يمثل خطرا وجوديا قريبا للجميع وهناك كثير من التداعيات، البنوك والنظام المالي وما إلى ذلك".

وصل الطبق الرئيس، واتفق كلانا أن الطعام قد طهي أكثر من اللازم.

عندما كنت أخطط لوجبة الغداء أول مرة، تخيلت أن تطرق إلى ما يحدث في وطنه. هو يتابع الأحداث هناك باهتمام شديد. إنه يشعر باليأس من المتاعب التي يواجهها إيمانويل ماكرون.

"إنه أمر مزعج للغاية أن 43 في المائة من الفرنسيين صوتوا لمارين لوبان. إن ماكرون ذكي للغاية. هو شاب، لكن هذا ليس ذنبه، وهو يتسبب بالإزعاج للبعض دون قصد. أنا لست متأكدا من فهمي للسبب".

كلما تحدثنا أكثر، أجد نفسي أفكر في لوحة للفنان رينوار لمؤلف موسيقي دنماركي رأيتها أخيرا في متحف جيتي. بدت ألوان اللوحة الزرقاء والحمراء الزاهية غير متناسقة تحت سماء لوس أنجلوس المشرقة التي تتلألأ - تماما مثل فكرة هذا الرجل الفرنسي الذي يقود سيارته قبل الفجر كل يوم إلى مقر بيمكو في نيوبورت بيتش، وهو يخطط لكيفية بقائه متقدما على الأسواق بخطوة.

أمام أزمة السندات، يواجه رومان حتما ضغوطا متجددة تحثه على السير على خطا الشركات الكبرى لإدارة الصناديق مثل بلاك روك وأن يصبح أشبه بمتجر كبير. هل سيفعل ذلك؟ لكن رده يذكرني بالحكمة التي قالها جيف بيزوس، افعل الشيء الذي تجيده.

قال رومان، "ندخل في كثير من الأشياء، من السندات الحكومية والبلدية وسندات الشركات والعائد المرتفع والائتمان الخاص إلى العقارات. لكن لا نريد أن نكون كمتجر كبير. نريد أن نتخصص في شيء واحد فقط". قبل توليه المنصب، ناقش مع إيفاسكيان آفاق المستقبل وقالا باتفاق، "لن نقوم بشيء لا نعرف كيفية فعله حقا أو ما لسنا جيدين فيه". خفض الثنائي توسعا فاشلا في الأسهم ووضعا الموارد في استراتيجيات ائتمان بديلة خاصة تفرض رسوما أعلى.

لكن في نهاية المطاف، قد لا يتم تحديد إرث رومان من خلال الأسواق بل من خلال اتخاذ خطوة كانت جيدة له في شركة مان، وهي التركيز على التكنولوجيا. أنفق ما وصفه أحد مراقبي بيمكو بـ"الأموال الطائلة" على المبرمجين والمهندسين في مدينة أوستن في تكساس. كانت نظريته تقول إنه عوضا عن الاعتماد على المحللين، ألجأ إلى الخوارزميات. لكن هل يحصل على عائد الاستثمار؟ ليس من المستغرب أنه متفائل بذلك.

قال رومان، "انتقلنا من الصفر إلى 400 شخص خلال ثلاثة أعوام، أنا أقول دائما إنني أخشى قلة الاستثمار في التكنولوجيا أكثر من المبالغة في الإنفاق. هذا هو سبب أهمية الحجم. المبلغ الذي يتعين عليك إنفاقه على التكنولوجيا كبير جدا. إن أمرها وجودي بالمعنى الحرفي للكلمة".

أطل علينا سال من المطبخ، مع ماريو وفي يده صحنان من الآيسكريم المصنوع من زهر البيلسان مع كرز رينييه الملكي.

علق رومان قائلا، "أوه، يا للروعة".

أمامي الآن محاولة أخيرة لكي أفهم أين يلتقي عالما رومان. بيمكو ليست شركة مدرجة لكنها مملوكة بالكامل لشركة أليانز. هذا يمنح مديري الاستثمار عند رومان الحرية الكبيرة، وهو أمر جيد جدا عندما تكون الأوقات جيدة. إذن من أين تأتي أفكار الاستثمار؟

يقول، "نادرا ما تتوافر لديك فكرة واحدة رائعة فقط. أنت تأمل أن تكون لديك كثير من الأفكار العظيمة التي تكون منطقية جدا عندما تضعها معا في محفظة ما. من حين إلى آخر تأتيك فكرة واحدة رائعة لأن الاستثمارات تصبح رخيصة جدا بحيث يصبح الموقف واضحا. لكن في أغلب الأحيان لا تؤدي الأسواق إلى نتيجة تكون فيها الاستثمارات رخيصة جدا بحيث تستطيع شراءها بكميات كبيرة. تأتي كثير من الأفكار من المستوى الأدنى إلى الأعلى. وتأتي من الجوانب أيضا".

كلانا بحاجة إلى قهوة إسبريسو. ما زلت غير متأكد تماما ما إذا كان عالماه يتقاطعان، لكن أحدهما على الأقل يقدم أدلة على وجود الآخر. بعد عودتي إلى لندن، أرسلت له بريدا إلكترونيا للتحقق من بعض التفاصيل وللسؤال عن قراءته للمادة.

أجابني قائلا، "رواية قانون القتل". أضاف، "المقالة جيدة جدا وغير متوقعة أكثر من العادة. ما أحتاج إليه هو هاري بوش جديد"- شخصية خيالية للكاتب مايكل كونلي. هل يضع روايات الإثارة بجانب سريره؟ نعم، إنه وقت صعب تمر به الأسواق.