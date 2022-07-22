برشلونة يبيع 15% من حقوق البث التليفزيوني لمبارياته

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم رسميا بيع 15 في المائة إضافية من حقوق البث التليفزيوني لمباريات الفريق بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى شركة الاستثمار العالمية "سيكس ستريت".

وأعلن برشلونة في يونيو الماضي بيع 10 في المائة من حقوق البث التليفزيوني إلى "سيكس ستريت".

وحصلت "سيكس ستريت" على 25 في المائة من حقوق البث التليفزيوني لمباريات برشلونة لمدة 25 عاما، مع زيادة استثماراتها في النادي الكاتالوني، وفقا لـ"الألمانية".

وقال رئيس النادي، خوان لابورتا، في بيان: "نواصل استراتيجيتنا، ونحن سعداء باستكمال هذه الاتفاقية الإضافية مع سيكس ستريت، والتي تمدنا بزيادة مجدية في قوة رأس المال".

وأضاف: "ارتبطنا نحن وسيكس سترين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتعاونا في ظل مفاهيم مشتركة فيما يخص أهداف مؤسستنا ونتطلع لشراكة طويلة الأمد".