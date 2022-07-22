40 مليون هجمة إلكترونية شهريا على ميناء لوس أنجلوس

يعاني ميناء لوس أنجلوس الأمريكي أحد أكثر موانئ العالم ازدحاما تقريبا منذ بداية جائحة كوفيد من تضاعف الهجمات الإلكترونية عليه.

ويقول جين سيروكا المدير التنفيذي للميناء إن عدد الهجمات الشهرية التي تستهدف ميناء لوس أنجلوس يبلغ الآن نحو 40 مليون هجمة.

ميناء لوس أنجلوس يعد من أكثر الموانئ ازدحاما في نصف الكرة الغربي، حيث يتعامل مع أكثر من 250 مليار دولار من البضائع كل عام.

وبين سيروكا أنه يعتقد أن التهديدات تأتي بشكل أساسي من أوروبا وروسيا، وتهدف إلى تعطيل الاقتصاد الأمريكي.

وتنقل الموانئ البحرية بضائع بمليارات الدولارات كل عام، ما يجعلها هدفا فريدا لمجرمي الإنترنت.

وبحسب "بي بي سي" يواجه ميناء لوس أنجلوس هجمات فدية بشكل يومي وبرامج ضارة وتصيد احتيالي وهجمات جمع بيانات، بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الاضطراب وإبطاء الاقتصادات.

ويعمل ميناء لوس أنجلوس الآن مع فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لمنع الهجمات وتحسين الأمن السيبراني. واستثمر الميناء ملايين الدولارات في الحماية الإلكترونية، حيث طور أحد مراكز المرونة الإلكترونية الأولى في العالم، وهو جزء من مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأوضح سيروكا: "يجب أن نتخذ كل الاحتياطات ضد الحوادث السيبرانية المحتملة، لا سيما تلك التي يمكن أن تهدد أو تعطل تدفق الشحنات".