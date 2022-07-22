الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع

ارتفع مؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أسابيع عند الإغلاق اليوم مدعوما بمكاسب الأسهم المرتبطة بالنمو التي سارت على درب ارتفاعات في وول ستريت مساء، وأسهم شركات الشحن التي صعدت بعد تسجيل مكاسب قوية.

وزاد المؤشر نيكي 0.4 % ليغلق عند 27914.66 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من يونيو . وقفز المؤشر 4.2 % هذا الأسبوع ليحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ 25 مارس . كما ارتفع لسابع جلسة على التوالي، وهي أطول فترة صعود متصلة منذ نهاية مارس بحسب رويترز . وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 % إلى 1955.97 نقطة وسجل زيادة أسبوعية بنسبة 3.35 %

