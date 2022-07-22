الدولار في طريقة لتسجيل خسائر أسبوعية والمركزي الأمريكي يلوح برفع أكبر للفائدة

صعد الدولار بقوة اليوم ، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة. وتراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.35 % إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36 % أمس . لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضا 0.95 % وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

وهبط اليورو 0.44 % إلى 1.0187 دولار متراجعا أكثر عن المستوى المسجل أمس عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه بحسب رويترز.

وزاد الدولار 0.43 % إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67 % مساء مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاما عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

