ارتفاع أسعار النفط مع استمرار شح الإمدادات والتوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط لتتعافى من انخفاضات سابقة وسط نقص الإمدادات والتوترات الجيوسياسية، على الرغم من أن ضعف الطلب في الولايات المتحدة ألقى بظلاله على السوق هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.61 دولار، أي 1.6 % ، إلى 105.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار، أي 1.5 % ، إلى 97.78 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن المستثمرين يترقبون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل بشأن سعر الفائدة بحسب رويترز.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي سيرفع على الأرجح سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 26 و27 يوليو تموز.

