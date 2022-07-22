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الطاقة- المعادن

الذهب يهبط مع صعود الدولار والمخاوف من رفع وشيك لأسعار الفائدة

الذهب يهبط مع صعود الدولار والمخاوف من رفع وشيك لأسعار الفائدة

الاقتصادية من الرياض

انخفضت أسعار الذهب اليوم إذ تراجعت جاذبية المعدن الأصفر بفعل ارتفاع الدولار والمخاوف من رفع شديد لأسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الرئيسية بهدف كبح الضغوط التضخمية.

 

وبحلول الساعة 01:14 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1714.72 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولار أمس الخميس قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3 %.ولا يزال الذهب متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بارتفاع 0.5 % تقريبا بحسب رويترز.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1714.90 دولار للأوقية.
وصعد الدولار 0.2 % مقابل العملات المنافسة، وهو ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
 

 

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