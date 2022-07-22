الليرة التركية عند أدنى مستوياتها هذا العام مع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير

بلغ سعر الليرة التركية أدنى مستوياته لهذا العام، أمس، إذ رفض المصرف المركزي مرة أخرى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد ودعم العملة المنهارة.

وبلغ سعر الدولار 17.67 ليرة تركية حين أعلن المصرف المركزي التركي إبقاءه على سعر الفائدة 14 في المائة.

ولم يرفع المصرف المركزي سعر الفائدة القياسي منذ سلسلة التخفيضات التي أجراها في ديسمبر 2021 وأدت إلى أزمة اقتصادية قوضت مستويات معيشة الناس.

وبلغ المعدل السنوي الرسمي لارتفاع أسعار المستهلك في تركيا 78.6 في المائة، على أن يستمر في الارتفاع وفي كسر أرقام قياسية وضعت في نهاية التسعينيات.

ويعتقد علماء اقتصاديون أتراك مستقلون أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.

وألقى البنك المركزي باللوم على التضخم في ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة بسبب التوتر بين روسيا والدول الغربية على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وحذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي من أن "تدخل الحكومة التركية يزداد في السياسات الاقتصادية .. التي لا يمكن التنبؤ بها".

وأضافت أن السياسات الاقتصادية التركية "لم تفشل فقط في جذب تدفقات رأسمالية جديدة لتمويل عجز الحساب الجاري وتخفيف ضغوط ميزان المدفوعات، بل قد تضر أيضا بالثقة، ما يوجد مخاطر على استقرار الودائع أو التمويل الخارجي".

في سياق متصل، لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد في جاذبية المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدا، بينما ينتظر المستثمرون إعلان البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سياسته النقدية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1682.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:06 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوى له منذ نهاية آذار (مارس) 2021. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 في المائة إلى 1680.10 دولار. وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "يظل الذهب حساسا كما هو دائما تجاه رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية".

وأضاف سيمبسون أن المعدن يشهد أيضا رد فعل ثانويا على حقيقة أنه انخفض إلى ما دون 1700 دولار، وهو مستوى رئيس افترض البعض أنه سيستمر لفترة أطول مما بات عليه.

ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

ومع أن الذهب يعد تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر. وارتفع الدولار الأمريكي، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وحافظت أسواق الأسهم واليورو على المكاسب، إذ هدأت مخاوف المستثمرين مع استئناف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2 في المائة إلى 18.27 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1 في المائة إلى 849.31 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1868.50 دولار.