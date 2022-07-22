66.9 مليار ريال أصول شركات التمويل في السعودية بنهاية 2021 .. بارتفاع 26 %

بلغ إجمالي أصول شركات التمويل خلال العام الماضي 2021، نحو 66.95 مليار ريال بارتفاع 26 في المائة، مقارنة بالعام السابق له، البالغة 53.10 مليار ريال.جاء ذلك في التقرير السنوي الثاني، الذي أصدره البنك المركزي السعودي عن أداء قطاع التمويل في المملكة، الذي يبرز تطورات ونتائج القطاع خلال 2021، إضافة إلى نتائجه المالية، كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع شركات التمويل في المملكة.ويسلط التقرير الضوء على أبرز عناصر قائمة المركز المالي والدخل لقطاع شركات التمويل خلال 2021، والمحفظة التمويلية للقطاع، والربحية ومؤشرات العائد، والرافعة المالية.كذلك يتضمن تصنيف المحفظة التمويلية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقروض المتعثرة وتصنيفاتها، وحجم التمويلات الجديدة خلال الفترة، إلى جانب نسب السعودة في المستويات الإدارية، وعدد موظفي شركات التمويل.وكشف تقرير "ساما" عن بلوغ رأس المال المجمع لشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري 19.56 مليار ريال بزيادة 37 في المائة مقارنة بـ2020، التي كان حجمها فيه 14.33 مليار ريال.بينما بلغ صافي الربح المجمع 1.81 مليار ريال مرتفعا 114 في المائة مقارنة بـ2020، الذي كان حجمها فيه 850 مليون ريال.في حين بلغ إجمالي المحفظة التمويلية لشركات التمويل خلال العام الماضي 2021، نحو 68.12 مليار ريال بزيادة 26 في المائة عن 2020، البالغة 54.13 مليار ريال.ووفق التقرير، فقد بلغ حجم التمويلات الجديدة 25.40 مليار ريال بزيادة 47 في المائة عن 2020.أما القوة العاملة، فبلغ إجمالي الموظفين لشركات التمويل 5.933 موظفا وموظفة، عدد السعوديين منهم 5.039 عامل وعاملة، وبذلك تبلغ نسبة التوطين للقطاع 85 في المائة.وأظهر التقرير تصنيف المحفظة الائتمانية حسب الأنشطة الاقتصادية، تصدرتها أنشطة التجارة بنسبة 21.4 في المائة، تلتها أنشطة البناء والإنشاءات بـ19.9 في المائة، جاءت بعد ذلك قطاعات الخدمات بما نسبته 14.3 في المائة، والنقل والاتصالات بـ9.3 في المائة، والقطاع الصناعي بـ8 في المائة، والكهرباء والماء بـ3.3 في المائة، وأخيرا التعدين بـ0.8 في المائة، والزراعة والصيد بـ0.5 في المائة، والتمويل بـ0.1 في المائة، بينما تمثل الأنشطة الأخرى 22.4 في المائة.ومن حيث تصنيف المحفظة الائتمانية حسب النشاط، تصدرتها العقارات السكنية بـ22 في المائة، تلتها العقارات التجارية بـ4.3 في المائة، والمركبات 18.5 في المائة، أما التمويل الاستهلاكي فقد بلغ 14.5 في المائة، والمعدات 1.68 في المائة، والأنشطة الأخرى 6.36 في المائة.ويهدف البنك المركزي السعودي إلى تنظيم قطاع التمويل والمحافظة على استقراره ووضع الضوابط اللازمة لممارسته، وحماية المتعاملين فيه بتوضيح حقوق والتزامات كل منهم، وبيان المخاطر المحتملة عليهم، وضمان سلامة وعدالة التعاملات، وتشجيع المنافسة العادلة بين جهات التمويل آخذا في الحسبان مبادئ الشفافية والإفصاح.