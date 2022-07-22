"نمو" تضيف 199 نقطة بتداولات قيمتها 40 مليون ريال

وتصدر الأسهم المتراجعة "أكاديمية التعلم" بنحو 8.9 في المائة ليغلق عند 51 ريالا، يليه "لدن" بنحو 4.9 في المائة، ليغلق عند 13.98 ريال، وحل ثالثا "الوسائل الصناعية" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 24.20 ريال. بينما تصدر الأسهم المرتفعة "أمواج الدولية" بنحو 21 في المائة ليغلق عند 87 ريالا، يليه "كير" بنحو 13 في المائة ليغلق عند 67 ريالا، وحل ثالثا "أقاسيم" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 88.60 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "كير" بقيمة 14 مليون ريال، يليه سهم "أكاديمية التعلم" بقيمة 4.1 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "أمواج الدولية" بقيمة 3.8 مليون ريال.
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