"نمو" تضيف 199 نقطة بتداولات قيمتها 40 مليون ريال

أضافت السوق الموازية "نمو" 199 نقطة نحو 0.96 في المائة لتغلق عند 20960 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 44 في المائة بنحو 12 مليون ريال لتصل إلى 40 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 89 في المائة بنحو 367 ألف سهم لتصل إلى 778 ألف سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 27 في المائة بنحو 558 صفقة لتصل إلى 2.6 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المتراجعة "أكاديمية التعلم" بنحو 8.9 في المائة ليغلق عند 51 ريالا، يليه "لدن" بنحو 4.9 في المائة، ليغلق عند 13.98 ريال، وحل ثالثا "الوسائل الصناعية" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 24.20 ريال. بينما تصدر الأسهم المرتفعة "أمواج الدولية" بنحو 21 في المائة ليغلق عند 87 ريالا، يليه "كير" بنحو 13 في المائة ليغلق عند 67 ريالا، وحل ثالثا "أقاسيم" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 88.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "كير" بقيمة 14 مليون ريال، يليه سهم "أكاديمية التعلم" بقيمة 4.1 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "أمواج الدولية" بقيمة 3.8 مليون ريال.