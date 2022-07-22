أرباح "تسلا" تدعم مؤشر "ناسداك" .. والأسهم الإيطالية تقود التراجع في أوروبا مع تفاقم الأزمة السياسية

ارتفع مؤشر ناسداك عند الافتتاح أمس، حيث تصدرت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أهداف الربح بين الشركات المدرجة في "وول ستريت" في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز.وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 48.35 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 31826.49 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 4.43 نقطة أو 0.11 في المائة عند 3955.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 16.50 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 11914.15 نقطة.من جهة أخرى، تراجع مؤشر البورصة الإيطالية بنحو 2 في المائة أمس مع انهيار الحكومة، الأمر الذي يفرض ضغوطا على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا، على الرغم من بعض الراحة المستمدة من استئناف واردات الغاز الروسية.وقالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن رئيس الوزراء ماريو دراجي قدم استقالته أمس إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.ولم يذكر البيان ما إذا كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو سيدعو إلى انتخابات مبكرة.وانخفض مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 4.8 في المائة.وتراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة، وجاء بعض الراحة بعد استئناف تدفق الغاز الروسي عبر أكبر خط أنابيب بين روسيا وألمانيا بعد انقطاع دام عشرة أيام.وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بين المستثمرين مع ارتفاع المعنويات بفعل إغلاق قوي لـ "وول ستريت" أمس الأول.وصعد مؤشر نيكاي 0.44 في المائة ليغلق عند 27803 نقاط متجاوزا أعلى مستوى في ستة أسابيع سجله في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 في المائة إلى 1950.59 نقطة.وسجلت الأسهم هذه المكاسب بعدما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، مقارنة ببنوك مركزية أخرى في أنحاء العالم تشدد سياساتها النقدية، لكنه توقع أن يبلغ التضخم هذا العام 2.3 في المائة، وهو ما يزيد على المستهدف البالغ 2 في المائة.وتراجع سهم شركة شيونجوجي آند كو للصناعات الدوائية 6.84 في المائة، وكان الخاسر الأكبر على مؤشر نيكاي بعد إرجاء الموافقة على دواء تصنعه الشركة لعلاج كوفيد - 19.وتراجعت أسهم شركات الصلب بعد تصويت الولايات المتحدة على تمديد الرسوم الجمركية على واردات الصلب من اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا لخمسة أعوام أخرى، في حين ألغت الرسوم نفسها على الواردات من البرازيل، وانخفض سهم "نيبون" للصلب 3.02 في المائة.وكانت أسهم شركات التكنولوجيا ضمن الأفضل أداء، وسجل سهم "نيكون كورب" أعلى زيادة وصعد 3 في المائة، وزاد سهم "تي.دي.كيه كورب" 2.3 في المائة، وارتفع سهم "فوجيتسو" 2.12 في المائة.