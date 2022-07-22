أسهم قيادية تدفع بورصات الخليج للارتفاع .. و"المصرية" تكسب 1 %

أغلقت البورصات الخليجية أمس على ارتفاع مدعومة بصعود أسهم قيادية. وسجلت أسواق الخليج مكاسب أسبوعية أمس مع استمرار انتعاشها بعد عمليات بيع سريعة أثارها احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير حول العالم لكبح جماح التضخم.وبحسب "رويترز" صعد المؤشر الرئيس في دبي 1.4 في المائة مدفوعا بقفزة بلغت 3.8 في المائة في سهم بنك دبي الإسلامي وزيادة 2 في المائة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.ومن ضمن الأسهم الأخرى التي حققت مكاسب كان سهم "هيئة كهرباء ومياه دبي" الذي أغلق على ارتفاع بنحو 2 في المائة بعد يوم من إعلان الشركة عزمها استثمار 40 مليار درهم "10.89 مليار دولار" في مشاريع للكهرباء والمياه في دبي خلال الخمسة أعوام المقبلة.وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيس 2.1 في المائة مدعوما بقفزة نسبتها 3.3 في المائة في سهم بنك أبوظبي الأول.كما أغلق المؤشر القطري على ارتفاع بنحو 1.4 في المائة مدفوعا بزيادة نسبتها 3.1 في المائة في سهم مصرف قطر الإسلامي.وارتفع مؤشر البحرين 1.45 في المائة إلى 1873نقطة. وزاد مؤشر مسقط 0.25 في المائة إلى 4291 نقطة. وصعد مؤشر الكويت 2.1 في المائة إلى 8571 نقطة.وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1 في المائة ليسجل أول زيادة أسبوعية له في خمسة أسابيع.وقال مجلس الوزراء المصري في بيان أمس الأول، إنه وافق على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشاريع الإنتاجية "صافي" التابعتين لجهاز مشاريع الخدمة الوطنية تمهيدا للطرح في البورصة.وسجل جميع الأسهم المدرجة على المؤشر تقريبا مكاسب وكان الخاسر الوحيد هو سهم شركة التبغ "إيسترن كومباني"، فيما أغلق سهم "مدينة نصر" للإسكان والتعمير دون تغير.وكان أكبر الرابحين سهم شركة المستحضرات الدوائية "ابن سينا فارما" الذي قفز 10.89 في المائة، تلاه سهم "القلعة" بزيادة 9.84 في المائة، ثم سهم المجموعة المالية "هيرميس" بصعوده 6.75 في المائة.