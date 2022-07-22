تحول عميق في نظام الطاقة العالمي بفعل الحرب .. 100 مليار يورو حزم دعم للمستهلكين

تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات أمس بسبب المخاوف على الطلب نتيجة توقعات الركود الاقتصادي، خاصة بعدما كشفت بيانات حكومية أمريكية عن ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.ويقاوم الانخفاضات السعرية معاناة العرض نتيجة قلة الإمدادات العالمية مع وصول القدرات الإنتاجية لعدد كبير من المنتجين إلى المستويات القصوى بما يحول دون زيادة المعروض النفطي العالمي خاصة مع تقلص الإمدادات الروسية تحديدا نتيجة العقوبات الغربية.وقال لـ "الاقتصادية" محللون نفطيون إن أسعار النفط الخام تراجعت بعدما خفف تزايد مخزونات النفط الخام والبنزين من المخاوف من ضيق السوق حيث نمت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع بمقدار 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة لافتين إلى أن بقاء عمليات الإغلاق في الصين أسهم في تحجيم الحركة على الطرق ومن ثم استهلاك الوقود.وأشار المحللون إلى تقلب أسعار النفط الخام مع بقائها حول مستوى 100 دولار للبرميل بسبب ترقب السوق لوتيرة تعافي الطلب في ظل الركود المحتمل مع ضعف الدولار وانقطاع خط الأنابيب "كي ستون" مع كندا الذي أدى إلى تضييق السوق الأمريكية.وأكدوا أن حالة التوتر في أسواق الطاقة هدأت نسبيا مع عودة الإمدادات في خط أنابيب "نورد ستريم 1" بعد توقف استمر عشرة أيام للصيانة بينما كانت المخاوف الأوروبية في أوجها من احتمال توقف دائم للإمدادات، مشيرين إلى توقعات دولية ترى أنه حتى عودة تدفقات الغاز عبر "نورد ستريم 1" من المرجح ألا يفعل ذلك كثيرا لمساعدة القارة الأوروبية على تخزين ما يكفي من الغاز قبل موسم الشتاء المقبل.وفى هذا الإطار، يقول مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة أن مخاوف الركود وراء تراجع أسعار النفط الخام بينما تواصل الصين شراء الخام الروسي المخفض، ما أدى إلى صعود التدفقات التجارية العالمية وقلل من تأثير العقوبات الغربية على روسيا، مشيرا إلى أن شحنات النفط الروسية تعرض بخصم 10 في المائة مقارنة بالخامات ذات الجودة المماثلة من البرازيل أو غرب إفريقيا.وأشار إلى أن ارتفاع الطلب الصيني على الخام الروسي الأرخص ثمنا واضح في بيانات الجمارك الصينية التي أظهرت أن روسيا ظلت أكبر مورد للنفط للصين وهو ما جعل روسيا أكبر مورد إلى أهم مستورد للنفط في العالم.وأضاف فرانس أجرير مدير وكالة الطاقة النمساوية أن الحكومات الأوروبية تقطع خطوات قوية وسريعة بحثا عن الغاز الطبيعي في كل العالم وذلك في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لتزويد حلفائها الأوروبيين بأكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي المسال كما ظهر عديد من الدول الإفريقية كمصادر محتملة لإمدادات الغاز الإضافية.وأوضح أن نيجيريا على سبيل المثال، أرسلت ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج كما تعد موزمبيق واحدة من الدول القادرة على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، كما أن القلق الحالي بشأن أمن الطاقة لدى القادة الأوروبيين يحتل أولوية وأهمية كبيرة رغم أنها في السابق كانت تحجم عن تمويل مشاريع الطاقة الأحفورية في إفريقيا، لكن الأزمة الراهنة أدت إلى تغير المواقف.أما أندريه جروس مدير شركة "إم إم أيه سي" الألمانية فيرى أن الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية اللاحقة أدت إلى إحداث تحول عميق في نظام الطاقة العالمي، موضحا أن أوروبا ودولا أخرى في جميع أنحاء العالم تجد نفسها حاليا في أزمة طاقة عميقة مع انخفاض إمدادات الطاقة عما كانت عليه منذ عقود وارتفاع أسعار المستهلك بشكل كبير وهو وضع يتفاقم بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف الركود.ونوه إلى أن ألمانيا، وهي أضخم اقتصاد صناعي أوروبي، تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الذي يمثل 25 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في البلاد حيث يتعين عليها استيراد 97 في المائة من غازها بشكل أساسي من روسيا وهولندا والنرويج موضحا أنه ليس من المفاجئ أن تصل ألمانيا إلى تسجيل أول عجز تجاري لها منذ عام 1991.بدورها، تقول ويني أكيللو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكان إنجنيرينج" الدولية إن اختناقات العرض التي تلوح في الأفق وشح الإمدادات بسبب الحرب الروسية أديا إلى ارتفاع أسعار الطاقة ما دفع الحكومات إلى التدخل بطرق مختلفة، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، قرر عديد من الحكومات الأوروبية سرعة ملء المخزونات بأي ثمن من السوق الفورية سواء للنفط أو الغاز وأبرز مثال على ذلك القرارات الأخيرة لحكومتي النمسا وألمانيا.وأوضحت أن حزم الدعم الدولية للمستهلكين في أزمة الطاقة العالمية ستصل على الأرجح إلى 100 مليار يورو. ونقلت عن بعض خبراء الطاقة توقعهم أنه يمكن اتخاذ تدابير محدودة ومصممة بشكل مناسب لمعالجة إخفاقات السوق من أجل تخفيف عديد من مخاطر أمن الطاقة والمساعدة على إدارة أكبر تحد جيوسياسي واجهته أسواق الطاقة منذ عقود.من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي أمس، إذ فاق تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات بعد أن كشفت بيانات حكومية أمريكية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.3 في المائة، إلى 106.59 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4 في المائة، في الجلسة السابقة، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أو 0.5 في المائة، إلى 99.40 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 1.9 في المائة، الأربعاء.وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق بعد حرب موسكو في أوكرانيا، فضلا عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.وكشفت بيانات حكومية أمس، أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة بشدة توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بزيادتها 71 ألف برميل.وتراجعت مخاوف متعلقة بالإمدادات الليبية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء استئناف الإنتاج في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط في الأسبوع الماضي.من جانب آخر تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 109.93 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 110.27 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول تراجع بعد ثلاثة ارتفاعات على التوالي وإن السلة كسبت نحو خمسة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 104.41 دولار للبرميل.