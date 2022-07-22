كبار مستوردي الغاز في آسيا يستبقون ارتفاع الأسعار بتأمين إمدادات الشتاء

تسعى الجهات المستوردة للغاز الطبيعي في آسيا لتسريع جهود تأمين الوقود لفصل الشتاء، في ظل مخاوف من قيام روسيا بقطع الامدادات واضطراب السوق العالمية بصورة أكبر.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن متعاملين أفادوا أن كوريا الجنوبية قامت بشراء 12 شحنة لإيصالها خلال فصل الشتاء، في حين تسعى شركات يابانية كبرى لتوفير الإمدادت من شهر سبتمبر المقبل.وعادت شركة "سي بي سي" التايوانية للبترول للأسواق، حيث تسعى لتوفير الإمدادت خلال فصل الشتاء، ويريد مشترو الغاز في آسيا تأمين الشحنات لفصل الشتاء قبل ارتفاع محتمل للأسعار أو نقص للغاز بسبب روسيا.والصين أكبر مستورد للغاز المسال، شهدت تراجعا في نشاطها الاقتصادي بسبب القيود لمكافحة فيروس كورونا، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الوقود.وفي حال تعافي النشاط الاقتصادي في الصين، قد يؤدي ذلك لانخفاض شحنات الغاز الطبيعي المسال الموجهة إلى أوروبا.وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي نحو 10 في المائة إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع بفعل توقعات بأحوال جوية شديدة الحرارة على مدار الأسبوعين القادمين ستزيد استخدام أجهزة تبريد الهواء والطلب على الكهرباء من المحطات التي تعمل بالغاز في أعقاب انخفاض في الإنتاج أخيرا.ورفعت الموجة الحارة الطلب على الكهرباء بالفعل إلى مستويات قياسية في بضع مناطق في الولايات المتحدة من بينها تكساس.وقال محللون في جيلبر آند أسوشييتس في تقرير "الطلب على الكهرباء وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق أمس الأول"، مضيفين أن "الأسبوع القادم من المتوقع أن يكون الأكثر سخونة هذا الموسم". وجاءت الزيادة في الأسعار على الرغم من هبوط في لقيم الغاز إلى مصانع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا واستمرار إغلاق مصنع فريبورت في تكساس، وهو ما يترك مزيدا من الوقود في الولايات المتحدة.وفريبورت هو ثاني أكبر مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وكان يستهلك نحو ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل إغلاقه في الثامن من يونيو.وارتفعت أسعار عقود الغاز تسليم أغسطس في بورصة نايمكس 74.3 سنت، أو 10.2 في المائة، لتسجل عند التسوية 8.007 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 13 يونيو.وفي عام يشهد بالفعل تقلبات حادة في التعاملات، فإن مكاسب الأسعار هي فقط أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ مطلع يوليو.وحتى الآن هذا العام، فإن عقود الغاز الأمريكي لأقرب استحقاق مرتفعة نحو 115 في المائة لأن أسعارا أعلى بكثير في أوروبا وآسيا تبقي الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، خصوصا منذ الحرب الروسية التي تغذي مخاوف بأن موسكو قد تقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا. ويجري تداول الغاز حول 48 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و38 دولارا في آسيا.