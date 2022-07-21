وول ستريت تغلق على ارتفاع بدعم من أرباح تسلا

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس إذ فاقت النتائج الفصلية لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التوقعات مما ساعد على تعويض خسائر طفيفة في أسهم شركات الاتصالات والطاقة.

وارتفعت أسهم شركة تسلا بينما تراجعت أسهم شركة إيه.تي آند تي للاتصالات مما أدى إلى انخفاض أسهم الاتصالات بعد أن خفضت شركة الاتصالات اللاسلكية توقعاتها للتدفق النقدي قائلة إن بعض المشتركين يؤجلون سداد الفواتير. وتراجعت أسهم شركات الطاقة على خلفية ضعف أسعار النفط الخام.

واستفادت تسلا من ارتفاع أسعار سيارتها في تحقيق أرباح مما أدى إلى موازنة تحديات الإنتاج.

وأدت التقارير الواردة من تسلا وعملاق البث نيتفليكس إلى ارتفاع أسهم شركات النمو العملاقة التي تعرضت لضغط من ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مرتفعا 39.39 نقطة، أو 0.99 بالمئة، إلى 3999.29 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 162.94 نقطة، أو 1.35 بالمئة، إلى 12060.59 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 165.79 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 32036.84 نقطة.