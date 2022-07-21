"التجارة" تنفذ 6 آلاف زيارة تفتيشية على منافذ البيع والرقابة على الأسعار في المدينة المنورة خلال موسم الحج

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة 5.966 زيارة تفتيشية على المحال التجارية، ومحطات الوقود ومحال بيع إطارات السيارات، ومتاجر الذهب والمجوهرات بمنطقة المدينة المنورة ضمن جولاتها الرقابية منذ ابتداء موسم حج هذا العام 1443 هجرية وحتى نهاية اليوم.

وأسفرت نتائج الجولات الميدانية عن تحرير 440 مخالفة تجارية فورية، واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المنشآت المخالفة، إلى جانب حجز ومصادرة وإتلاف 10.524 منتج مخالف.

يذكر أن وزارة التجارة تكثف جولاتها الرقابية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرقات المؤدية لها والمنطقة المركزية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومتابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات السعر على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى التحقق من صحة العروض الترويجية تزامناً مع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار خلال موسم الحج، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، بالإضافة إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك.