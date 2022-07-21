18 دولة تتفق على تنويع سلاسل الإمداد .. الصدمات أبرزت الحاجة إلى إنهاء الاضطرابات

اتفقت الولايات المتحدة و17 من حلفائها حول العالم، في مقدمهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وسنغافورة، على تنويع سلاسل التوريد العالمية وتحسينها، وذلك خلال اجتماع عقد على مدار يومين وغابت عنه الصين.

ووفقا لـ"الفرنسية"، أمس، قال المشاركون في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع، إنهم "التزموا سياسيا العمل سويا لمواجهة اختلالات سلسلة التوريد على المدى القصير".

وأضاف البيان أن الهدف هو "التعاون لتعزيز متانة سلسلة التوريد على المدى الطويل من خلال دعم الشفافية، والتنويع، والسلامة، والاستدامة، عبر الالتزام بمعايير بيئية ومعايير عمل عالية، بما في ذلك منع العمالة القسرية".

ورأس الاجتماع أنتوني بلينكن وجينا ريموندو وزيرا الخارجية والتجارة الأمريكيان. وإضافة إلى الولايات المتحدة، شارك في الاجتماع ممثلون عن كل من أستراليا والبرازيل وكندا والكونغو والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإسبانيا وبريطانيا.

وأكد البيان المشترك أن "الصدمات التي تعرضت لها سلاسل التوريد العالمية من جراء الأوبئة والحروب والنزاعات والآثار المناخية الشديدة والكوارث الطبيعية، أبرزت الحاجة الملحة إلى تعزيز سلاسل التوريد والعمل على المدى القصير، على الحد من الاضطرابات وإنهائها، وعلى المدى الطويل، على البناء".

ورغم غياب الصين عن الاجتماع، إلا أن الحكومة في بكين أعلنت الثلاثاء، بعد انتهاء الجولة التاسعة من الحوار الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي، أن الجانبين اتفقا على تحسين الاتصالات والتنسيق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي في المحادثات التجارية رفيعة المستوى.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على المحافظة على استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتحسين الالتزام بالقواعد وآلية التجارة متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية بهدف تسهيل التجارة الحرة والاستثمار وتشجيع المنافسة العادلة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.

ورأس جولة المحادثات، التي عقدت عبر تقنية الفيديو، كونفرانس ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني، وفالديس دومبروفسكيس النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية.

وغادر قطار شحن بين الصين وأوروبا، محملا بـ100 حاوية بضائع، مدينة جينهوا في مقاطعة تشجيانج في شرقي الصين الأربعاء الماضي متجها إلى فينلو في هولندا.

وقالت شركة مجموعة مكتب شانغهاي المحدودة للسكك الحديدية الصينية، إن مغادرة هذا القطار تمثل إطلاقا لأول قطار شحن صيني - أوروبي من مقاطعة تشجيانج إلى هولندا، كما أنه قطار الشحن الصيني - الأوروبي رقم 400 الذي تشغله مدينة جينهوا هذا العام.

ومن المتوقع أن يصل القطار، الذي يحمل دراجات نارية وأقواسا تثبت في المركبات وسلعا أخرى بقيمة 3.1 مليون دولار، إلى المدينة الهولندية بعد رحلة مدتها 22 يوما.

وسيعود القطار إلى جينهوا حاملا بضائع مصنوعة في هولندا، مثل ورق الجرائد والأدوات الإلكترونية والمعدات الطبية.

وقد أطلقت مدينة جينهوا خدمة قطارات الشحن الصينية - الأوروبية منذ 2017، وتشغبل حاليا 22 من خطوط قطارات الشحن بين الصين وأوروبا، التي تربط بين أكثر من 120 مدينة.

وفي النصف الأول من هذا العام، شهدت جينهوا ما مجموعه 368 قطار شحن وارد وصادر بين الصين وأوروبا، حيث نقلت هذه القطارات 30368 حاوية بضائع، بزيادة سنوية قدرها 8 في المائة.