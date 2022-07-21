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ولي العهد يبحث هاتفيا مع بوتين العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

ولي العهد يبحث هاتفيا مع بوتين العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

«الاقتصادية» من الرياض

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، واستعراض أبرز التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.
 

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