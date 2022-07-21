33 إجراء صينيا لإعادة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي .. لا توقف لنمو العملاق الآسيوي

ضمنت الصين نموا اقتصاديا إيجابيا منذ بداية العام الجاري حتى الآن من خلال التنسيق الفعال للوقاية من الوباء ومكافحته مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يخفف آثار تفشي كوفيد - 19 في الداخل والمواقف الدولية المعقدة.

وأصدر مجلس الدولة في أواخر مايو، 33 إجراء في ستة مجالات لإعادة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي، إذ تم إلغاء بعض الضرائب والرسوم أو تأجيلها لتقليل العبء عن الشركات، وتم منح قسائم رقمية للسكان لتشجيع الاستهلاك ، فضلا عن تعزيز إيجاد فرص العمل للحفاظ على استقرار التوظيف.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تم إنشاء أكثر من 11.51 مليون كيان سوق جديدة في جميع أنحاء البلاد من يناير إلى مايو، منها ما يقرب من 8.06 مليون كيان أعمال فردية.

وبلغ مؤشر يتتبع أداء سوق الخدمات اللوجستية في البلاد 52.1 في المائة في يونيو، متجاوزا خط الكساد البالغ 50 في المائة لأول مرة بعد البقاء في منطقة الانكماش لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.

وأظهرت البيانات المحسنة أن الشركات في جانبي العرض والطلب تميل إلى أن تكون أكثر نشاطا، وفقا للاتحاد.

وقال يوان دا مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أكبر مخطط اقتصادي في الصين، في مؤتمر صحافي "في مواجهة تأثير العوامل الدورية المحلية والخارجية وغير المتوقعة، استقر الاقتصاد الصيني وانتعش في فترة زمنية قصيرة نسبيا، ما يدل على مرونته القوية وإمكاناته الهائلة".

ورغم التحديات المتعددة في الداخل والخارج جعلت الحكومة الصينية التوظيف أولوية قصوى لضمان معيشة الناس وعدته ركيزة مهمة للحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي العام.

وبلغ عدد العاملين الجدد في القوى العاملة نحو 16 مليون هذا العام، من بينهم، خريجو الجامعات 10.76 مليون، وهو رقم قياسي.

ولتعزيز التوظيف، نفذت الحكومة برامج تدريب واسعة النطاق للخريجين، وعقدت أحداث توظيف عبر الإنترنت وخارجها، ووسعت قنوات التوظيف للمجموعات الرئيسة من الباحثين عن عمل.

وبفضل السياسات المؤيدة للتشغيل وفرت الصين 6.54 مليون وظيفة جديدة في النصف الأول من العام ، محققة 59 في المائة من الهدف السنوي.

وأظهر أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أن معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي شمله الاستطلاع في الصين بلغ 5.5 في المائة في يونيو، بانخفاض عن 5.9 في المائة في مايو.

إضافة إلى توفير فرص العمل، كثفت الحكومة جهودها لمعالجة المشكلات التي تؤثر في حياة الناس وضمان تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

ومن يناير إلى مايو، تلقى أكثر من 5.6 مليون عاطل إعانات بطالة بإجمالي 33.4 مليار يوان "نحو 4.95 مليار دولار". وابتداء من شهر يوليو، رفع عديد من المحليات مدفوعات المعاشات الأساسية للمتقاعدين بنسبة 4 في المائة، ما سيفيد أكثر من 130 مليون شخص.

وفي مواجهة التقلبات المتزايدة في سوق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على الصعيد الدولي سعت الصين جاهدة لضمان أمن الطاقة والغذاء.

وبذلت جهودا لتعزيز الاستخدام النظيف والفعال للفحم وزيادة سعة تخزين النفط الخام والفحم، كما تم تسريع بناء قواعد طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية على نطاق واسع.

ومن خلال التركيز على ضمان القدرة الإنتاجية واستقرار الأسعار كثفت البلاد جهودها لتحمل التقلبات الكبيرة في أسعار الطاقة الدولية.

وتمتلك الصين حاليا مخزونا وإمدادا وافرا من الطاقة رغم أن بعض المناطق تعاني نقصا نسبيا في الإمداد خلال ساعات الذروة بسبب الانتعاش الاقتصادي السريع ودرجات الحرارة المرتفعة المستمرة، وفقا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وخصصت الحكومة 30 مليار يوان من الميزانية المركزية لتقديم إعانات لمزارعي الحبوب هذا العام ورفعت الحد الأدنى لأسعار شراء الأرز والقمح لضمان استقرار إنتاج الحبوب.

وبلغ إجمالي إنتاج البلاد من الحبوب 147.39 مليون طن في موسم الحصاد الصيفي بزيادة 1 في المائة عن العام الماضي، وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة للإحصاء.

وتجاوز عدد رحلات الطيران المدني اليومية عشرة آلاف منذ بداية يوليو، بينما تستأنف السياحة نشاطها عبر المقاطعات في أجزاء كثيرة من البلاد بسرعة.

وسجل استهلاك الكهرباء في شانغهاي أعلى مستوى قياسي له في 8 يوليو، أي بعد شهر تقريبا من استئناف المدينة النظام الطبيعي للإنتاج والمعيشة بشكل كامل. اعتبارا من 12 الشهر الجاري استأنفت بكين أحداثا رياضية خارج الإنترنت بطريقة منظمة.

إلى ذلك سجلت صناعة تعهيد الخدمات في الصين توسعا مطردا في النصف الأول من العام الجاري حسبما أظهرت بيانات من وزارة التجارة نشرتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس.

ويشير مصطلح التعهيد إلى توظيف طرف من خارج شركة لأداء الخدمات أو إنتاج البضائع التي يقوم بها عادة موظفو الشركة.

ووقعت الشركات الصينية عقودا لتعهيد الخدمات بقيمة 987.5 مليار يوان "146.2 مليار دولار" في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 12.3 في المائة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة العقود المنفذة 645.4 مليار يوان خلال الفترة المذكورة بزيادة سنوية قدرها 14.3 في المائة.

ومن بين الإجمالي، ارتفعت قيمة عقود تعهيد الخدمات في الخارج بنسبة 10.7 في المائة لتصل إلى 547.3 مليار يوان على أساس سنوي.

ومن حيث قيمة العقود المنفذة توسعت عقود تعهيد الخدمات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأعضاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبة 3.6 في المائة و17.4 في المائة و8.9 في المائة على أساس سنوي على التوالي في النصف الأول من العام الجاري.